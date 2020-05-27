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「8歲妹生日片」觀看數破1.1億次！釣出恐怖都市傳說...網怕爆：好抖

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▲▼生日,蛋糕,蠟燭,慶生。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前震驚發現，YouTube有支生日影片觀看次數竟超過1.1億，對此相當不解。話題掀起熱議，也釣出恐怖都市傳說，讓眾人頭皮發麻；然而，不少網友認為，是演算法、關鍵字所致，「很多小孩一看就是一整天，所以不意外。」

網友日前觀看YouTube影片時，赫然發現這支6年多前的影片，觀看次數竟高達1.1億，同時有超過19萬讚及10萬倒讚，這一幕讓他相當不解，也瞬間勾起他的好奇心。

請繼續往下閱讀...

只見這支2014年來自XX藝術團的影片，就是7個妹妹和1個弟弟，幫一個8歲妹妹慶生，從唱歌、許願一直到吹蠟燭，純粹就是保存回憶、隨手拍的概念，沒想到能累積如此可觀的點閱數。

▲「8歲妹生日片」觀看數破1.1億次！釣出恐怖都市傳說。（圖／翻攝自dcard）

▲這個觀看次數贏過很多油土伯甚至藝人的MV。（圖／翻攝自dcard）

對此，不少老司機推測可能是影片被放到暗網了，「被一些戀童的......，台灣有幾部拍小孩的影片都幾千萬點閱」、「換個角度去想一下，怎麼會有好幾百萬人要看一個小朋友過生日，抖~」、「只有我覺得那些影片或是頻道很奇怪嗎？可能真的是被放到暗網或是奇怪的演算法」、「點閱和讚數都不科學阿，假如這片真的只是單純被很多人看，真的會有那麼多讚和倒讚嗎，我連按都懶得按」、「老天啊我知道了什麼」、「我有個很害怕的想法」。

不過，另一派網友則認為，演算法一說比較合理，「類似艾莎門那種，兒童類影片一直自動播放，很容易導到某幾個影片，點進去以後看底下推薦列表也都上千萬點閱，大部分是介紹玩具或一群小孩玩遊戲之類」、「關鍵字、演算法，小朋友算是YouTube觀眾群的大眾，很多小孩一看就是整天，所以不意外」、「小孩子生日有好幾部觀看數都很驚人，但我想應該也受到演算法的影響，按倒讚的人有可能就是覺得幹嘛給我看這個。我覺得都會逛暗網的人了 ，卻在看youtube連結影片，不是很不合理嗎？但我也不排除是戀童癖在看的可能性啦」、「我姪女就是生日快樂歌的狂熱者，她真的超愛YT上的生日快樂影片，只要搜尋生日快樂歌給她，就會無限連結到其他影片」。

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