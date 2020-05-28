台南某國小校長中午就醉了！餐廳外坐著昏睡　目繫者：不是第一次

▲台南市議員陳碧玉接獲民眾拍照投訴，指台南市有國小校長，中午在餐廳喝醉酒，趴在桌子上睡覺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳碧玉28日市政總質詢時，秀出1張「校長醉趴」照片指出，有1名國小校長，中午在校外一家餐廳用餐，酒後竟醉趴在餐廳外的桌子睡覺，結果被民眾拍照並向她投訴，她認為這樣讓民眾觀感不佳，台南市教育局指出，將嚴格要求上班不喝酒，否則一律究責。

陳碧玉指出，就是因不只有1次或2次，校長中午喝酒，醉到無法行走，直接在餐廳外睡著，民眾發現認為觀感不佳，才拍照向她投訴。如果是下班後喝酒，那大家管不著，但是如果是中午時間喝酒，這會給人觀感不佳，且家長也不放心，這也關係到教育局和學校的形象，希望校長要潔身自愛。

台南市教育局長鄭新輝表示，學校校長及教職員上班時間應嚴禁喝酒，且不得從事與公務無關之行為，中午時間亦不鼓勵聚餐喝酒等行為，若發現校長行為不當或有耽誤公務屬實者，將予以究責並嚴處。台南市長黃偉哲則說：「上班不喝酒，喝酒不上班」，如果校長因此延誤公務則必須自行負全責。

台南市教育局強調，將再加強要求校長潔身自愛，平常聚會也以品酒代替拚酒，注意喝酒時機、喝酒的量及喝酒禮節，並要求勿因喝酒在學校或其他公共場所舉止失態；校長應以身作則，樹立受敬重之形象，積極營造優質學習環境，建構安全、友善、健康之校園。

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