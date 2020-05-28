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嘉義垂陽國小師生搭里山列車　幫台南水雉整理舒適的家

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▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義垂楊國小五年級78位師生，從2016年每學期都會帶學生來台南水雉生態教育園區，讓學生認識水雉，從學校的水雉介紹開始，逐步地從生態遊戲投入到棲地服務，從這過程中讓學生覺知到環境的問題，培養學生解決環境問題的能力。

▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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今年配合農委會林務局與交通部台鐵合作的里山動物列車活動，申請嘉義林區管理處里山列車水雉棲地服務及環境教育參訪計畫，搭著里山列車來到水雉生態教育園區，學生可以一邊搭著列車，並從列車上介紹的4種台灣里山生態系：次生林、溪流河川、水田溼地、田野聚落，對應於今天服務的水田溼地生態系，將是一場與土地與生態間最好的對話。

▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水雉已經繁殖了，但水生植物長得很快，為了要讓水雉寶寶孵出後，有足夠的浮葉性的植物可以利用，園區挑選了不影響水雉孵蛋的區塊，由學生們來移除影響菱角、印度杏菜等浮葉性植物生長的白花水龍，學生在移除過程中，水雉們就在旁邊監視著，這讓學生親身體驗與水雉間的距離，透過這樣親身經驗觸動學生與生物間的互動關係，透過整理棲地有助於學生體驗棲地的重要性。

▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

垂楊國小蕭武治老師說：「這是一個很好的活動，里山列車就是提醒社會大眾，關注這些里山動物（像石虎、水雉、草鴞等野生動物），牠們的棲地與人類生活空間重疊，因為土地的開發，造成牠們住的棲息地被破壞了，這些環境是我們必須要學習的一部份，並尋求方法去改變。」

▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲義垂陽國小師生搭里山列車，來台南水雉生態教育園區進行生態教育，為水雉整理舒適的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水雉生態教育園區致力於環境教育活動，希望讓學生與社會大眾了解生態與生物多樣性，並進而能鼓勵學生與社會大眾參與生態保育的工作。這次垂楊國小學生透過棲地服務的過程中不僅能和自己對話，同時學習能夠和團體一起同甘共苦，並且一起攜手走路、作志工、然後成長，並關懷與親近土地，更希望藉關注里山動物，再關注里山環境，給予學生不同的思考，去找尋兼顧生活、生產與生態的永續途徑！

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