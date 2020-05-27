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中澳為何3年降冰點？澳洲籲查病毒源頭　中國早列好「經濟報復清單」

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲政府4月呼籲國際社會，對新冠肺炎（COVID-19）大流行的起源展開獨立調查。中國駐澳大使成競業回應，中國消費者可能以抵制加以反擊，不再喝澳洲葡萄酒、吃澳洲牛。美國CNN指出，事隔不到一個月，中國的懲罰行動似乎已經全面展開。

中國12日以健康疑慮為由，停止進口澳洲4家大型屠宰場的牛肉，5天後又以反傾銷調查的名義，對澳洲進口大麥徵收超過80%的關稅。

中國截至目前為澳洲最大貿易夥伴，光是2018年一整年，兩國貿易總額就超過2140億美元。澳洲經濟受到疫情打擊，現實考量之下，與中國的貿易關係比過去任何時間都要重要。但隨著部長級官員間關係破裂，加上中國官媒上反澳言論增多，專家表示，兩國關係正出現裂痕。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）高級研究員麥格雷戈（Richard McGregor）表示，「在缺乏任何討論的情況下，很難看出我們該如何迅速重建兩國間的信任。」國際間的專家則表示，澳洲被視為試金石，「和北京威權政權有密切貿易關係的自由民主國家外交政策是否能保持獨立、不受中國影響，甚至批評中共？」

兩國關係降冰點

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲2017年推動《反外國干預法》立法，旨在打擊干預國內政治的外國勢力。中國認為，這條法律是針對北京政權，也使澳洲陷入外交僵局。

就在兩國關係降到冰點之際，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）4月首度呼籲調查新冠病毒起源。總理莫里森（Scott Morrison）不久後也成為美國以外首個呼籲正式調查的國家領袖，「全世界都希望對事情的起因進行獨立調查。這完全合情合理。」

「新冠病毒起源」逐漸政治化，美中都試圖以此轉移人民對國內經濟問題的注意力。要求調查的聲浪加劇中澳不和，澳洲政府也召見成競業，指責他對澳洲葡萄酒及牛肉的言論是「經濟脅迫」（economic coercion）。

澳洲一家報社記者4月28日在北京一場記者會上直言，他不曾聽過像成競業的發言一般嚴厲的言論。中國外交部發言人耿爽則回應，「你現在想聽嗎？」

中國停止進口4家澳洲牛、調高澳洲大麥關稅後，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）13日透露，中國官員不斷堅稱，這些舉措與澳洲呼籲調查病毒起源無關。伯明罕強調，不會在任何威脅、建議或經濟脅迫之下改變政策與立場。

專家則指出，北京的做法絕對是報復。中國問題專家麥格雷戈分析，北京可能想利用澳洲，向世界傳達一項訊息，即當中國想懲罰一個國家，他們會公開執行，讓這個國家和其人民清楚了解到，與中國作對是要付出代價的。

「美國的副警長」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

中澳關係日漸惡化，澳洲國內對於是否應強硬反擊中國的爭論也日益激烈。聯合政府後座議員哈斯提（Andrew Hastie）便公開呼籲政府，對澳洲主權採取行動，認為疫情大流行突顯了過度依賴威權政府保障經濟繁榮的代價。

但澳洲前外交部長卡爾（Bob Carr）指出，澳洲冒著失去與北京經濟紐帶的風險，似乎是為了鞏固與美關係。他認為，澳洲國內存在一股聲浪，推動國家扮演「美國的副警長」角色，誤以為拉近與美關係就可保障澳洲不受北京影響。

就在澳洲農產品出口受到中國打擊之際，中國轉向美國，尋求價值數十億的進口。卡爾說明，美國農產品出口商很可能填補澳洲農民被排除在外所造成的缺口。

中澳一觸即發

澳洲與中國的許多貿易領域目前尚未受到兩國關係影響，但未來很難說。《彭博》27日援引消息人士說法報導，中國已經擬定一份未來可能實施報復的目標清單，包括澳洲的海鮮、穀物及水果。

麥格雷戈表示，北京需要謹慎斟酌打壓澳洲的力度，尤其是在現下歐洲及亞洲國家紛紛重新思考與中關係的時間點，「如果他們目睹中國懲罰一個民主國家，原因卻只是該國提出調查病毒，其中許多人就會思考，應該如何處理與中關係。」

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