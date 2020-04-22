潛水做功德！海底世界被破壞　花蓮招募「深海蛟龍」水底撈垃圾

▲▼▲▼美麗海底世界充斥垃圾及廢棄漁網，加入潛海戰將團隊一起為維護海底美景努力。（圖／花蓮縣環保局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

你曾經倘佯在大海之中望著與陸上景觀完全不同的珊瑚與魚類嗎?或是你期望能加入探索一個美麗新世界的機會，美麗的海底世界正受到破壞，請加入我們共同維護海底環境的美麗。

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花蓮縣環保局目前正在招募各類潛水人員，不管是潛水愛好者或是潛水工作者，都能加入「潛海戰將」的行列，藉由環境調查進行生態評估、找出目前海裡發生的問題，隨手帶走發現的垃圾，甚至協助推動花蓮海域未來的維護模式。

花蓮縣環保局期望藉由潛水人員的加入，發揮公民調查員的性能，將平時活動發現的環境狀況與問題記錄下來，讓環保局將資訊整合同時針對環境問題共同討論找出解決之道，同時能在發現海底垃圾得時候，也能順手將其清除。

環保局局長饒忠表示，花蓮擁有全台最豐富的海洋觀光資源，不管是鯨豚生態或是沿岸的海洋生態，都需要大家共同維護，才能讓我們的環境永續發展。

▲掃描QRcode就能加入海洋委員會海洋保育署「推動淨海聯盟」公務line群組。

意願加入花蓮縣「潛海戰將」的團體或民眾，可逕向花蓮縣環境保護局水污染防治科 潘富晴先生報名，電話03-8237575#242，並掃QRcode加入海洋委員會海洋保育署「推動淨海聯盟」公務line群組。

►我該答應女友嗎？