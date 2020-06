部分iPad Pro陷「無限重啟」地獄！疑iPadOS 13.4.1更新惹禍

蘋果「Sign in with Apple」功能號稱能較其他登入方式更為確保使用者的資訊安全。不過研究人員近日披露,Sign in with Apple中暗藏一個零日漏洞(Zero-day),讓有心人士得以輕鬆繞過身分驗證機制,直接取得用戶Apple ID帳號權限。目前蘋果已修復該漏洞,並向研究人員支付10萬美元獎金。