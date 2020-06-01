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部分iPad Pro陷「無限重啟」地獄！疑iPadOS 13.4.1更新惹禍

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▲▼iPad Pro 2018 & Apple Pencil 2開箱心得。（圖／記者邱倢芯攝）

▲近日有不少用戶反映自己的iPad Pro陷入「無限重啟」的死循環。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

近日有不少用戶反映自己的iPad Pro陷入「無限重啟」的死循環，涉及機款從2017年的10.5吋iPad Pro及2018年後推出的11吋iPad Pro，而從用戶在蘋果支援社群頁面的問題回報來看，上周釋出的iPadOS 13.5更新似乎並未修復相關問題。

據科技新聞網站《PhoneArena》報導，自5月初以來，有不少iPad Pro用戶在蘋果支援社群頁面（Apple's Communities）網站反映設備「無限重啟」問題。一名10.5吋iPad Pro用戶稱即便未開啟任何App，其平板仍會在每30至45秒後重新開機，這種狀況是在更新至iPadOS 13.4.1後才開始的。

不過同樣的問題似乎不僅發生在10.5吋iPad Pro上。5月下旬也有用戶11吋iPad Pro用戶遇到相同的問題，表示自己的iPad出現「每10分鐘關機一次」的狀況，嘗試更新及對設備進行重置都沒用。

而蘋果支援頁面上，關於「iPad Pro多次重啟」的相關回報最近一次發問是在5月29日張貼，這可能意味著上周釋出的iPadOS 13.5更新並未解決問題。

▼最近一次相關回報在5月29日。（圖／截自Apple`s Communities）

▲▼不少用戶反映自己的iPad Pro陷入「無限重啟」的死循環。（圖／截自Apple`s Communities）

類似狀況似乎僅影響「少部分」的iPad Pro用戶，而目前尚無法確定此問題是否與iPadOS 13.4.1更新有關，影響範圍也不得而知。

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