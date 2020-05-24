摔角手殺人有預兆！8年前持刀勒頸性侵女友　法官判緩刑「可教化」

▲崔信鐘過往照片被網友公開。（圖／翻攝自Youtube@kimwontv김원）

記者羅翊宬／編譯

南韓31歲兇嫌崔信鐘（최신종，音譯）4月中旬疑似殺害來自全州、釜山的2名女性並棄屍，其中一人還是妻子熟識多年的閨蜜！他遭警方逮捕、公開身份後，過往前科也隨之被媒體起底。8年前他持菜刀威脅殺害女友，甚至在車上監禁、性侵，然而卻被法官以「可教化」、「反省中」等理由判處緩刑，導致如今連續2場悲劇發生。

韓媒《中央日報》掌握到當年法院的判決書，文內指出崔信鐘一天內至少犯下5樣罪嫌，包括脅迫、監禁、性侵等判刑較重的罪刑。

2012年4月，崔信鐘遭交往2年的女友提議分手，此後女友選擇避不見面，為逼其出面談判，只好每天威脅要殺害對方的家人，等情緒冷靜下來，便向女友提議「開車出門兜風」，女方無可奈何答應請求，卻也面臨人生最恐怖的惡夢。

崔信鐘借了車、並在車上預藏20公分長的菜刀，等行駛至高速公路某休息站時，便拿出預藏好的菜刀抵向女友的胸口。他大喊「妳以為我殺不了妳嗎」，毒打女友一陣後，又將菜刀放回女友手中，要脅道「有種妳就殺了我吧！菜刀要對著胸口刺進去才會成功，刀子掉下來的話妳就死定了！」之後更監禁女友6個多小時，還拿著菜刀不斷作勢殺人、勒緊女友頸部，直至性侵得逞。

▲崔信鐘持刀恐嚇、性侵女友。（示意圖，非當事人／CFP）

案件審理期間，崔信鐘向法院遞交5次悔過書，還努力與女友達成和解。法官認為，崔信鐘確實有在反省，且年紀尚輕、有教化可能，判處3年有期徒刑、5年緩刑；不僅以最低刑期標準判案，也未向大眾公開性犯罪者（即性侵女友的崔信鐘）的身份資訊，讓曾長年負責性侵案的前檢察官吳善姬（오선희）痛批法官判得太輕。

吳善姬表示，崔信鐘當年仍不斷否認拿刀威脅、性侵女友等罪，根本就不像是在反省，「如果該案重新審理，崔信鐘極可能被判重刑，也許就能阻止今年這2場悲劇！」

據悉，崔信鐘曾經營月收7、800萬韓元的宅配公司，卻因沉迷網路賭博而欠下數千萬韓元，4月14日本來想向妻子閨密借錢卻未果，憤而將之性侵、殘忍殺害，不但盜領48萬韓元，還從遺體手腕拔下價值300萬韓元的金手鐲贈予妻子；4天後又以相同手法殺害來自釜山的女子，該女遺體被發現時，臉部早已腐爛。

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