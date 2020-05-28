港版國安法通過「日本嚴重關切」！　外媒：恐影響習近平訪日行

▲日本官房長官菅義偉發表談話。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國人大今（28）通過「港版國安法」的消息，受到國際社會關注。對此，日本官房長官菅義偉下午在記者會上表示，北京政府在國際社會與香港市民強烈擔憂的狀態下通過此法，日本政府表示嚴重關切。外界紛紛預測，這有可能對中國國家主席習近平今年以國賓身分訪日的行程產生影響。

NHK、時事通信、共同社等日媒稍早報導「港版國安法」通過一事。菅義偉提到，香港應該要在一國兩制的框架下保持自由開放，且身為日本重要合作伙伴，應該要以穩定、民主的方式繁榮發展，安倍政府已於中方通過法案之前，把日本觀點立場傳達給北京，「將密切關注事態發展。」

當被問及北京政府此舉是否影響習近平今年的訪日行，菅義偉表示，日中雙方將會進行廣泛溝通，「日本與中國都需要共同應對地區與全球挑戰，包括防堵新冠肺炎疫情擴散，我們將繼續致力於此。」