為了賣車踏上「火棺材」！桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

▲桃園三死車禍，現場畫面相當驚悚。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／桃園報導

桃園大園區大竹南路25日深夜發生一起死亡車禍，一名趙姓男子開車載著2名友人，卻疑因車速過快，撞上路邊限速桿，導致車子瞬間起火，3人慘被燒成焦屍。據後座林姓男子家屬表示，林男從事賣車業務，而坐在副駕的邱姓男子要跟他買車，事發當時是由趙男開車要回邱男家拿證件，孰料卻發生車禍，3人活活被燒死。

這起車禍發生在25日22時許，據了解，趙男疑似是在附近的鐵工廠上班，是某間小吃店的常客，而事發當天他與朋友到該小吃店聚餐，過程中相談甚歡，也有朋友飲酒，而幾人吃吃喝喝到晚上9時30分後相繼離開。趙男則開車載邱姓、林姓同事離去，怎料卻在在大園區大竹南路17號轉彎處，不慎失控自撞路旁60公里限速桿，導致車輛瞬間起火燃燒。

▲▼林男家屬赴殯儀館等候檢方相驗，並表示，希望檢方能釐清駕駛是否酒駕。（圖／記者陳以昇攝）

死者家屬26日下午赴殯儀館等候檢方相驗，其中林男阿姨向媒體表示，林男平時從事賣車業務，跟邱男是朋友，開車的趙男則是邱男表哥。事發當時因邱男要買車，因此由趙男搭載前往林男家一起要準備證件，孰料卻在途中發生車禍，3人受困車內，而趙男及林男被燒成焦屍。

此外，據林男家屬表示，由於林男幾乎被燒成焦黑，但因其後頸部有一處葉子形狀刺青，家屬最後是靠著這刺青來指認，而對於車禍原因，家屬也崩潰表示，請檢方釐清駕駛是否酒駕，讓林男能夠走的明白。

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