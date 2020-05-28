前北市議員許富男勾結養工處官員貪污案　更審改判9年

▲前台北市議員許富男，勾結官員，在瀝青工程案中收賄，二審判刑。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前民進黨籍台北市議員許富男，涉嫌在「再生瀝青工程案」勾結養工處官員、廠商，收受權利金、賄賂等達2600餘萬元，一二審均重判他有期徒刑18年。案經撤銷發回後，高等法院更一審於28日宣判，仍認定許富男犯「職務上行為收受賄賂」、「藉勢勒索財物」等罪，改判有期徒刑9年、褫奪公權3年。可上訴。

本案發生於2002年間，當時仍為台北市議員的許富男以維護工程品質為由，要求養工處招標道路瀝青舖設工程，必須檢附「再生瀝青許可證」。這項要求讓北部的10餘家廠商較具競爭優勢，許富男再透過養工處約聘蔡姓技工出面，要求得標廠商必須繳交每噸100元的「權利金」。

10餘家廠商為求得標，私下達成協議，亦即若欲得標之廠商，必須先繳納每噸50至100元的「圍標金」給不參與投標的其他廠商；此外還要再各分配5萬元給陪標廠商，10餘家廠商因此在2003至2006年間，低價壟斷養工處發包的道路重舖工程。另外廠商為了打好關係，也招待養工處多名官員上酒店喝花酒，或是現金行賄。檢調估計，許富男因此取得近3000萬元的權利金，另外廠商也花費數千萬元，用在行賄與招待官員間。也因此廠商在施作工程時大量偷工減料，當時檢方調查不合規定的道路柏油，遍及台北市40條主要道路。

全案經台北地檢署於2006年間提起公訴，法院審理後，均認定許富男有罪，一二審均重判他有期徒刑18年、褫奪公權6年。至於涉案的養工處多名官員，也分別遭判刑18年6月到8年不等的刑期。

案經最高法院撤銷發回後，高等法院更一審於28日宣判，高院仍認定許富男犯「職務上行為收受賄賂」、「藉勢勒索財物」2罪，其中「職務上行為收受賄賂罪」判刑7年、褫奪公權3年，「藉勢勒索財物罪」判刑2年10月，合併應執行有期徒刑9年、褫奪公權3年。另外涉案的公務員、廠商等人，也多獲得輕判，分別改判8年到11月不等的刑期。