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新屋保齡球館大火奪6命　6公務員被控貪污放水二審無罪

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▲監察院公佈新屋保齡球館火警案相關違失人員。（圖／桃園市消防局提供）

 ▲新屋保齡球館大火，被質疑放水而被起訴的6名公務員二審均無罪。（圖／桃園市消防局提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園新屋保齡球館於2015年1月間發生大火，造成6名英勇消防員遭火噬。事發後檢方認為前消防分隊長等8名公務員涉嫌放水、圖利業者，因此提起公訴，但一審法院將8人全都判決無罪。案經上訴，高等法院二審於28日宣判，高院駁回檢方上訴，仍維持無罪。可上訴。

本案因2015年1月20日凌晨2時，桃園新屋保齡球館發生大火，桃園多個消防分隊前往救援，但火場突然發生爆燃，場面危急。現場指揮官湯佳興透過無線電狂喊撤退，結果還是造成6名勇消葬身火窟。

桃園地檢署調查後，發現新屋保齡球館屬違建，本該拆除卻遲未動工，而且消防安檢幾乎都合格，明顯具有疏失。深入調查後，檢方發現球館在2011年3月、5月的安檢都登載有缺失，業者不但未按時改善還被罰了1萬2000元，結果2011年7月到案發的2015年，所有安檢竟全都合格。

檢方因此認定前新屋分隊長吳尚城、前小隊長謝建勝、前隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐等6人，在進行消防安檢時涉嫌放水，依《貪污治罪條例》「圖利罪」起訴吳尚城6人；另新屋區公所工務課技士鄭紹春、工務局拆除科約僱人員張嘉隆2人，涉嫌放水未拆違建，依「公務員依偽造文書罪」起訴2人。

一審桃園地院審理後，以查無實證為由，全數判決無罪。檢方針對6名消防員涉案部分上訴，二審高等法院於28日宣判，高院仍認為並無具體事實認定6人為業者圖謀不法利益，因此高院駁回檢方上訴，仍維持6名消防員無罪。本案檢方因《刑事妥速審判法》規定，上訴第三審受限制，被告等人幾乎無罪確定。

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