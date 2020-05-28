藍柑橘醬畫出絕美「青花瓷奶蓋」　青釉茶事把手搖茶變成藝術品！

圖、文／WOW愛美食

吃美食對於現代人而言，是一種享受生活的方式，不只要好吃，更追求賞心悅目。小編最近在台中發現一家文青風飲料店青釉茶事，他們把每一杯飲料都當成藝術品，細心調製，也在飲料的外觀上也特別用心，獨創的「青花瓷奶蓋」用藍柑橘醬搭配香草冰淇淋，勾勒出宛如青花瓷般的紋路，一杯單純的手搖茶，融合了古典與現代的元素，好喝又好拍！

【青花瓷奶蓋】

青釉茶事的人氣TOP1飲料就是這杯青花瓷奶蓋，藍白交織的色澤，不僅有經典重現的詮釋，也有藍天白雲般的夢幻，喝的時候先不要攪拌，感受奶蓋的濃郁，再來是冰沙的口感，最後會有綿密的古早味汽水味，酸甜又消暑！

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老闆娘介紹，青花瓷奶蓋是他們花很多時間研發的作品，用藍柑橘呈現青釉的顏色、香草冰淇淋表現白色的瓷器，最後用獨創的青釉茶調和，以及素食朋友也能享用的植物性鮮奶油，而店員在製作就如同畫家一樣創作，每一杯都有不同的紋路，是獨一無二的作品。

【黃釉芒果奶蓋】

芒果季聖品來啦！由芒果搭配清爽的青茶調製而成，可以喝到濃郁的果香，搭配奶蓋和冰淇淋，又多一個綿密的口感，適合喜歡水果和豐富層次的朋友！小編私心覺得這杯和青花瓷放在一起就像是藍天白雲和太陽，畫面真的好美啊！

【紫釉葡萄奶蓋】

既然是講究色彩的茶飲，當然少不了象徵尊貴的紫色啦！紫釉葡萄奶蓋用新鮮葡萄打的冰沙，店家也特別用冰淇淋和奶蓋的調和，減少了冰沙的顆粒感，香濃滑順讓不喜歡吃冰的朋友也可以接受，喝到降溫消暑的飲品。

【青釉茶】

青釉茶事希望能結合中華文化底蘊的風格與茶飲，特別選用「青」茶搭配「柚子」，在焙茶時加入柚子與柚皮，這樣的組合讓茶的尾韻帶有清甜回甘果香，同時在字面上又相當有意涵，因此成為決定以此做為青釉茶事的根基茶。

熱飲的青釉茶可以聞到一股獨特輕微的柚子味，如果想要解渴喝冰飲的話，店家建議甜度點微糖，才不會把柚子的味道蓋掉。

【經典青釉水果奶蓋】

現切的柳橙、蘋果、檸檬和百香果，搭配青釉茶當基底調配而成的水果茶，不僅喝得到茶的清香，也有水果的酸甜滋味，以及奶蓋的口感，清爽又健康！

【花漾玫瑰蜜桃】

粉色系永遠是少女的最愛！花漾玫瑰蜜桃以青茶與玫瑰混搭，粉色的茶湯與淡黃色的蜂蜜椰果呈現美麗的漸層，而青釉茶事也在口味設計上屬於清爽類型的飲品，讓許多女性顧客愛不釋手，一喝就愛上！

【泰式珍奶】

獨特風味的泰式奶茶加上台灣最引以為傲的珍珠，是青釉茶事特別販售的品項，不過之前有泰國來的客人反應這樣的奶茶不夠甜！所以店家有把甜度上限拉高，設計適合「台灣人的甜度」和「泰國人甜度」，如果不怕甜的朋友可以去體驗看看喔！

青釉茶事目前在台中和苗栗有分店，也積極在展店中，不過店家希望能夠保留稀有性和獨特性，不希望分店多到滿街都是，未來期望是一個城市一家店，外地的朋友如果有到訪這兩個縣市，不妨前往體驗看看，「茶的收藏家」青釉茶事精心設計的台灣最美茶飲吧！

【青釉茶事 - 一中總店】

地址： 台中市北區太平路8-3號

營業時間：11:00–22:00

電話： 04 2229 5389

【青釉茶事 - 逢甲店】

地址： 台中市西屯區福星路236-12號

營業時間：12:00–22:00（六日：12:00-24:00）

電話： 04 2452 2547

【青釉茶事 - 頭份店】

地址： 苗栗縣頭份市建國路177號

營業時間：10:00–21:00

電話： 03 766 6008