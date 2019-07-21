帶領廈門六中合唱團唱紅周董《稻香》　28歲高至凡去世

▲已故廈門六中合唱團指揮高至凡。（圖／翻攝自《福州新聞廣播》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

曾唱紅過周杰倫名曲《稻香》的廈門六中合唱團，其指揮高至凡於19日下午因突犯重疾，搶救無效不治，得年28歲。根據陸媒報導，高至凡往生前最後一篇貼文，還在為放假而慶賀，說自己會「笑著醒來」，如今卻已回天乏術。校方表示，告別儀式將於21日下午舉行。

《海峽都市報》微信公眾號報導，高至凡生前最後一篇網路貼文發於當天上午9點30分，內容寫道，「放假真是太爽了，做夢都會笑醒」，發文貼文後，他起床買了早點，吃完後又回屋睡覺，他的兩位學生於此期間要找他，打電話沒人接，直到19日傍晚，和高至凡合租的室友推開房門，發現不對勁的他，馬上求診，但是依舊無力回天。

▲高至凡（左）和他的音樂老搭檔徐聰。（圖／翻攝自《海峽都市報》微信公眾號）

綜合陸媒報導，高至凡被學生們稱為「老高」，出生於1991年。廈門六中20日於官網發佈訃告，「我校音樂組高至凡老師因突犯重疾搶救無效，於2019年7月19日下午18時30分不幸離世。 定於2019年7月21日下午16時，在福澤園舉行遺體告別儀式，希至凡老師生前友好屆時參加。 特此訃告。」

高至凡指揮的該校合唱團曾因唱過周杰倫的作品《稻香》、《青花瓷》，以及李叔同的《送別》等歌曲為大眾所知曉，並於本月13日剛於微博發表最新原創歌曲《簡單的事》，曾登過央視等大陸媒體，在兩岸都擁有許多粉絲。

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