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華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」。（圖／華碩提供）

▲ASUS ZenPower 10000推出新色「星空藍」、「晨霧粉」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（4）日宣布，全球首款搭載智慧充電燈效的行動電源ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0熱銷，帶動行動電源首季銷售成長40%，趁勢推出新色「星空藍」及「晨霧粉」，並從即日起至5月31日推出購買指定機種享有客製化雷雕服務。

華碩去年10月首推低調沉穩的ZenPower 10000「炫光黑」，上市後獲得熱銷好評不斷，助攻華碩快充行動電源機種的首季銷售較去年同期成長40%，趁勢再推內斂奢華的「星空藍」及現正當紅的「晨霧粉」，消費者可於全台華碩行動通訊專賣店、各大電商平台選購。

▲華碩行動電源銷售成長40%　趁勢再推ZenPower 10000新色「星空藍」、「晨霧粉」。（圖／華碩提供）

▲ASUS ZenPower 10000推出新色「星空藍」、「晨霧粉」。（圖／華碩提供）

ASUS ZenPower 10000透過燈效變化即可輕鬆辨識快速充電或標準充電模式，以符合人體工學設計的輕薄外型，而且重量僅185克、薄至14.4mm，還有10000mAh大電量，手機充電30分鐘即可恢復70%電量，配備兩個USB-A輸出，可同時為兩台裝置充電，其中包含一個支援Qualcomm Quick Charge 3.0快充的USB-A輸出。

華碩宣布，為歡慶母親節，從即日起至5月31日，只要在全台華碩行動通訊專賣店購買ZenPower指定機種，包含ZenPower 10000 (QC3.0) / ZenPower 10050C (QC3.0) / ZenPower Pro (PD)，即可享有客製化雷雕服務一次，建議售價為899元。

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