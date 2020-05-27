特企／社會新鮮人選擇進軍保險產業調查第一名：嚮往高薪

▲磐石集團董事長陳照。

圖、文／磐石保經提供

今年就業環境受疫情影響，衝擊企業的徵才意願，讓即將進入職場的社會新鮮人人心惶惶。根據人力銀行公布的最新調查，顯示今年只有1成6的應屆畢業生，有信心在畢業前找到工作。近6成4畢業生有計畫投入就業市場，與去年調查的72.5%相比，今年明顯掉了將近一成。

根據主計總處公布調查，金融保險業的平均薪資為7萬6,568元成為薪資最高的行業。磐石集團於日前進行「社會新鮮人選擇進入保險業原因大調查」共計回收有效問卷1,272則，調查結果發現：「薪水優渥，只要肯努力，年收入百萬不是夢」與「能認識各行各業的人，對累積人脈大有幫助」，為最多人選擇畢業後進軍保險產業的原因。

請繼續往下閱讀...

磐石集團董事長陳照表示：保經業絕對是台灣保險市場未來的趨勢， 保經公司不受限於單一保險公司及保險商品，可以為保戶提供最適合的保險商品組合，給客戶最全面的保障建議。磐石集團項下有磐石保經與台大保經兩家公司，歡迎對保險領域有興趣的求職者或轉職者加入磐石集團，磐石集團除了有合夥創業制的業務制度外更具有兩項專利及科技智能系統平台，可以提供有志從事保險事業的創業夥伴創造更高的業務績效，成就屬於自己的保險事業。