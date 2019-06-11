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首例！赴大陸投資保經卻變科技公司　磐石保經遭罰50萬

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

磐石保經原本赴大陸投資保經公司，沒想到卻因為改組，變成科技公司，遭金管會開罰50萬元，成為我國金融業大陸參股投資被罰的首例。

保險局表示，2013年保險局核准磐石保經赴大陸投資方勝磐石保經，但方勝磐石保經卻因為改組，換股變成大陸飛豬科技公司。依照規定，我國保經公司赴大陸可參股的對象只有保經、保代，科技公司不在可投資參股範圍內，因此依「兩岸人民關係條例」開罰50萬元，並要求磐石保經一年內要出清持股。

根據保險局統計，磐石保經投資大陸方勝磐石保經，是我國保經業參股大陸保經代公司的首例，後來磐石保經在2015年也申請增資，目前磐石保經參股約24.9%，投資金額約1245萬人民幣(約合新台幣5635萬元)。

盤點我國保經業赴大陸參股保經、保代公司，除了磐石保經外，2014年保險局也核准永達保經赴大陸投資永達理保經，持股約24.9%，投資金額約2447萬人民幣(約合新台幣1.1億元)。

另台名保經也赴大陸投資兩家保代公司，2015年投資上海聯達保代，同樣持股24.9%，投資金額約62.25萬人民幣(約合新台幣281.77萬元)；2017年投資崑山豐盛保代，持股也是24.9%，投資金額為149.4萬元(約合新台幣676.24萬元)。

但現在有許多保經代是以老闆個人名義到大陸參股，保險局表示，金管會只管轄保經、保代公司，對於個人投資不在管轄範圍內，老闆個人行為不在保經、保代參股投資管轄規範內。

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關鍵字：磐石保經,保代,保險局,金管會

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