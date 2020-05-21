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夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑

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夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲不畏夏季高溫，張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上adidas CLIMACOOL系列跑鞋照樣領風起跑。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著全球疫情趨緩，多國陸續分階段解禁，中華職棒上周起開放2000名觀眾進場，邀請大家一起響應運動賽事。許多人不只愛上走向戶外享受自由、乾淨的空氣，另一方面也發現想提升免疫力，運動絕對是地表最強的保養方式，不僅有益健康還能趁機練出完美線條！然而，時序進入潮濕悶熱的梅雨季，高溫悶熱的環境往往成為考驗運動決心的頭號公敵，因此女神張鈞甯、地表最性感男人貝克漢及國民天菜彭于晏紛紛穿上舒適又有型的新一代夏日運動神器「adidas CLIMACOOL系列跑鞋」，邀請所有跑者把握雨勢暫歇的時刻，一解過去防疫宅在家、陰雨綿綿的煩悶壓力，享受透氣舒爽，一起領風起跑！

adidas釋出最新形象影片中，從男神貝克漢腳穿上一雙會呼吸的跑鞋，開始從容地在街道上享受跑步的樂趣，經過書報攤瞬間，張鈞甯彷彿受到會呼吸的跑鞋召喚，立馬跟上男神步伐起跑，接著連彭于晏也加入行列，所到之處都能帶起一陣風，三人一同旋風穿越市井日常，享受輕盈起跑的暢快魅力。

事實上，CLIMACOOL自2002年推出以來，一直是跑者的首選，十幾年來持續進化，全新2020 CLIMACOOL系列舒適度大幅升級，像是鞋底TPU配備10個透氣孔結構，達到雙倍全方位透氣；採用重量減輕同時保有緩震特性的BOUNCE LITE中底，輕量穩定腳感；以及單絲工藝式針織鞋面更加透氣耐穿。此外，更以3種不同鞋面提供不同程度的透氣、延展性，滿足各種跑者喜好。


夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD 以單絲工藝針織鞋面製成，具高透氣高韌性，是一雙會呼吸的跑鞋。

張鈞甯穿上adidas CLIMACOOL系列　透涼美型成跑步控的秘密武器

向來以熱愛跑步聞名的女神張鈞甯，不僅透過跑步訓練專注力，甚至認為跑步是調整自己、重新歸零的好機會，多年來持續維持慢跑的好習慣，因此身材纖細的她有著令人羨慕的馬甲肌線條，鼓勵了許多女孩起身運動、實現美型身材靠自己。

近期張鈞甯穿上adidas CLIMACOOL系列運動穿搭，腳上所穿的正是2020最新CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋，搭載鞋底透氣TPU結構、TORSION®系統排氣孔設計，讓空氣隨著步伐從鞋底透氣孔進入，再從兩側排出，“一吸一呼”之間，釋放鞋內熱空氣，讓雙足免受悶熱束縛，讓趾間順暢舒爽。採用BOUNCE LITE輕量穩定中底提供絕佳緩震，搭配冰藍色單絲工藝針織鞋面，成就高透氣且重量更輕，清新色系則帶來視覺降溫感，讓女孩們穿上會呼吸的跑鞋能更專注於運動，踏出的每一步都更輕盈、健康。

夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲張鈞甯穿著adidas透涼美型的HEAT.RDY服飾，光用眼睛看就很涼！

另外，張鈞甯也穿上透涼美型的HEAT.RDY冰藍色上衣搭配黑色運動短褲，光用眼睛看就很涼！超輕量全新科技布料(Hybrid yarns)材質輕量可快速排汗，為人體最易發熱的後背加速降溫，加上符合人體工學的Z字縫線設計減少肌膚摩擦不適狀況，讓女孩們能自在運動舒適不受限。

夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲貝克漢上腳adidas最新CLIMACOOL系列跑鞋，用時髦單品展現型格態度。

貝克漢腳踩新一代運動神器adidas CLIMACOOL跑鞋盡情呼吸暢跑

連貝克漢也穿上CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY LTD跑鞋，就知道這款絕對將在今年夏天成為新一代爆款運動神器。高掛球鞋後依舊維持規律運動的男神貝克漢穿鞋講究，整體重量輕巧且高韌性、高強度的CLIMACOOL系列跑鞋，不論走路或運動都穩定又輕鬆。貝克漢選穿整雙單一色系的潮流螢光橘吸睛指數炸裂，尤其整體重量減輕的BOUNCE LITE中底更靈活，一併保持避震效果，經典耐磨大底的透氣TPU結構也升級為10個透氣網孔設計，再加上單絲工藝式針織鞋面加持，提供全方位透氣效果，運動穿著更加乾爽安全，即使夏季運動爆汗指數百分之百，穿上時髦好鞋才能愈跑愈健康。

夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲貝克漢同款的adidas CLIMACOOL VENT SUMMER .RDY LTD跑鞋，整雙單一色系的潮流螢光橘吸睛指數炸裂。

即使運動也自帶時髦氣場的貝克漢，今年夏天再度穿上全套adidas最新HEAT.RDY凍涼機能服飾，用時髦單品展現態度，以墨綠色HEAT.RDY T恤搭配個性黑色短褲，透氣又排汗的撞色穿搭，即使在炎熱的大太陽下暢跑依舊沁涼舒適，並可兼顧戶外活動防曬傷、多一層防護。

夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）
▲彭于晏藏不住的好身材，成為鼓勵男子勤運動雕塑身形的模範生。

好身材模範生彭于晏　高機能涼爽運動裝穿出混搭簡約風

國民天菜彭于晏從奶油小生轉型「炸肌」猛男全靠持續運動、勤加訓練有成，根本是男子界好身材模範生！他穿上adidas CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY CK專業跑鞋，圓編針織透氣鞋面織紋細緻且厚實，兼顧透氣效果又提升耐用性，加上此次CLIMACOOL 三大透氣耐磨元素加持：加倍升級的TPU透氣結構、更輕量又保有相同緩震效果的BOUNCE LITE 中底、及透氣設計耐磨大底，讓運動過程更乾爽舒適。

然而，台灣夏季不僅豔陽高照容易大爆汗，加上環境濕度高，一流汗就容易渾身黏膩不舒服，光出門都成為運動決心大考驗。彭于晏身穿質感深藍的HEAT.RDY凍涼機能T恤搭配黑色短褲，升級科技布料提供完美透氣、降溫，合身剪裁藏不住胸前的大肌肌，再搭上一雙同色系的CLIMACOOL VENT SUMMER.RDY CK專業跑鞋，形成完美的One Tone混搭簡約風穿搭，用健美的體態實踐由內而外的自信爆棚。

夏日凍涼秘訣！張鈞甯、貝克漢、彭于晏換上全新adidas CLIMACOOL跑鞋照樣領風起跑（品牌提供）

▲全新adidas CLIMACOOL系列跑鞋擁有豐富人氣新色，光看就很消暑沁涼。

與男女神同款的CLIMACOOL跑鞋更有多款實穿推薦色，滿足跑步愛好者的穿搭需求。像是希望跑步魅力不減的女孩，就相當適合穿上芭比粉，運動照樣吸引眾人目光；或者溫柔甜美的蘇打莓粉配色款，光看都覺得全身沁涼舒爽，穿上瞬間更是暑氣全消，以及最實穿百搭的全白款，配上經典三線紋路，不分男女都可任意搭配，在今年夏天盡情領風起跑。

隨著社交禁令逐步放寬，眾人想活絡筋骨的慾望逐步甦醒，為解決夏季高溫的運動環境使跑者步伐變得沉重的困擾，入手adidas 2020升級版CLIMACOOL鞋款及HEAT.RDY凍涼機能衣將化為助力，以涼感、清爽解鎖運動決心，為身體及雙足提供呼吸般的暢快感，讓運動成為抗疫作戰中，最舒服最潮的事。

和女神張鈞甯一起領風起跑吧！更多CLIMACOOL系列商品

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adidas張鈞甯彭于晏貝克漢跑鞋

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