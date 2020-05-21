全民瘋身體保健　全球第1瓶含「氫」健康系氣泡水近日爆紅

▲國內氫能源大廠首度將「氫」元素加入氣泡水內，打造全球第一款含氫的氣泡水。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近來因為疫情的影響，普遍提高了大家對健康的重視，即便宅在家，該做的健身不敢偷懶、該吃的健康食品更不會少。夏天到了，許多人為了健康也開始少喝手搖飲之類的含糖飲料，轉而選擇無糖、無熱量的氣泡水一解口慾。看到了「健康」需求，國內氫能源大廠首度將「氫」元素加入氣泡水內，打造全球第一款含氫的氣泡水-「歐心氣泡氫水」，品牌執行董事黃恕慈表示，除了補水解渴還能喝進健康，幫助清除體內壞份子、打造好體質來提升保護力，因此讓品牌在這段期間業績成倍數成長。

0卡無糖「歐心氣泡氫水」除了不怕胖還能喝出健康

品牌指出，「氫元素」是構成生命賴以存續的重要角色，不過由於氫元素是週期表上第一個元素，也是最輕的元素，在一般大氣下相當難溶於水中，因此大大提升了技術難度。「歐心氣泡氫水」是國內氫能源大廠透過專利「混氫技術」將氫加入氣泡水中，打造的全世界第一款「氣泡氫水」。只要在開蓋最佳賞味期限內都能確保飲用到足量的氫分子，維持健康提升保護力，且0卡無糖0負擔，天天喝也不用擔心發胖，相當適合取代一般飲料來補水消暑。

上班忙碌壓力大 「氫元素」幫你快速找回能量

天天忙碌工作的”壓力族”，飲食作息不正常，因而特別容易感到疲憊，長久下來不只可能影響健康，也會擔誤工作。而許多人會藉由飲用咖啡及提神飲料來＂吊起精神＂，急就章的方式用多了，恐造成惡性循環。倒不如由內而外養好體質，用好精神好體力面對工作。黃恕慈說明，”歐心氣泡氫水”滿滿的氫能量，能促進新陳代謝、幫助恢復體力，持續飲用除了能幫助調整體質、增強體力，也能放鬆緊張心情，讓工作有更好的表現。

▲品牌執行董事黃恕慈指出，日常飲用「歐心氣泡氫水」能夠幫助調整體質、增強體力，是壓力大的上班族健康補水的新選擇。

美容養顏從內而外 「氣泡氫水」深受名媛女性青睞

許多名媛貴婦能保持令人稱羨的青春狀態，除了勤保養、做運動、保持心情愉悅，對於飲食的注重自然不在話下。黃恕慈強調，富含氫能量的「歐心氣泡氫水」除了能夠幫助增強體力，也能促進新陳代謝、清除體內壞份子，幫助身體維持健康，達到美容養顏的效果，引起時尚圈關注，成為今夏最夯話題。

▲「歐心氣泡氫水」比手搖飲便宜，無糖無咖啡因不造成身體負擔。（圖／資料照）

氣泡細密好喝順口 健康系「氣泡氫水」成夏日補水新寵

然而許多人對於氣泡水，會有容易脹氣及口感酸澀的刻板印象，而影響對氣泡水的接受度。不過歐心氣泡氫水內的氫分子所造就的細膩口感，與過往氣泡水大不相同，氣泡豐沛卻綿密細緻、口感柔順平衡不嗆辣，單喝及調配天然飲料都相當適合，也可以簡單加入冰塊，就成了炎炎夏日降溫爽口的健康系補水飲品，天天持續喝也無負擔。

「歐心氣泡氫水」現正推出”夏日特惠+免運”活動

更多資訊請洽品牌官網：https://www.theoceanus.com

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