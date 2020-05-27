舊衣回收請投入合法舊衣回收箱　台南市環保局：已移除非法設置173座

▲舊衣回收設施設置地點不得妨礙道路交通、公眾通行、公共衛生、公共安全、市容景觀及影響他人權益者。

記者林悅／台南報導

台南市環保局為使舊衣循環再利用，訂定台南市社會福利團體回收舊衣管理辦法，核准社福團體設立舊衣回收箱，提供民眾舊衣回收另一好去處，但近期發現許多未取得核准舊衣回收設施，充斥大街小巷，甚至被貼滿售屋廣告，嚴重影響市容及交通，環保局依違反廢棄物清理法，移除非法回收箱，總計已移除173座。

台南市長黃偉哲說，不穿的舊衣物可以打包交給環保局資源回收車，也可以投入市府核准設立的舊衣回收箱，但請勿投入街道巷弄中非法設置的舊衣回收箱，以免造成環境髒亂，衍生公共安全問題，助長違法歪風。

環保局長謝世傑進一步說明，合法舊衣回收箱正面下方會標示社福團體名稱、聯絡人、電話與環保局核准的文號及編號，左側或右側也會標示資源回收宣導標語、文字或圖樣 ，擺放地點可至環保局「台南資心回收地圖網」查詢，若市民朋友發現非法設置的舊衣回收箱，可聯絡當地清潔隊前往移除。

據了解，台南市環保局目前合法設置的為284個，民眾提出申請後，環保局會協同區公所及里長去現場場勘，是否合宜才可設置，且舊衣回收設施設置地點不得妨礙道路交通（紅線、轉彎處、消防栓旁、電箱旁、人行道）、公眾通行、公共衛生、公共安全、市容景觀及影響他人權益者。

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