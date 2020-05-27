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新冠肺炎疫苗年底生產100萬劑太樂觀　黨政高層：明年有機會

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▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國衛院、中研院與國內生技廠商著手研發疫苗，有媒體報導，有所謂黨政人士稱，疫苗最快7月進入人體實驗，年底生產100萬劑。不過，黨政高層對此訊息笑說，明年比較有機會，年底只是樂觀的說法。

有媒體報導指稱，有所謂疫苗已經完成動物實驗，預計7月份會進入人體試驗，如果順利會於年底生產100萬劑的消息。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果是要用於國內緊急生產及使用，都會給予國內疫苗廠鼓勵，若是要在年底生產100萬劑，那是沒有問題，但疫苗可不可以用，還需要法規認證。

該報導引用所謂黨政人士的說法，聲稱國內有主要3家疫苗研發廠，目前疫苗研發進度已經在動物實驗階段，最快7月會進入人體實驗，若實驗過程順利，預計在年底會產出100萬支疫苗，由政府徵用。

不過，對於報導的相關說法，黨政高層說，疫苗研發還需要時間，時間在明年較有機會，年底說法是比較樂觀的看法。

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