為防疫祭禁令反挨罵　陳時中「壓力大」坦言：滿身都是箭靶

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）



記者蔡文鈴／台北報導

自新冠肺炎爆發以來，衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，協調各部會防疫措施，讓台灣的防益表現獲得全球矚目，陳時中也一夕爆紅。不過，陳時中肩負著各項防疫政策的總指揮，不免遭受各方批評，陳時中坦言「壓力很大，滿身都是箭靶」。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，行政院長蘇貞昌表示，若6月7日前無本土病例就可開放國人過正常生活，而交通部有意鬆綁雙鐵販售自由，但隨後遭流行疫情指揮中心打回票，事後陳時中卻又態度轉彎，表示可販售自由座。

對此，陳時中27日接受廣播專訪時表示，在6月7日前態度還是比較保留，要賣站票一定要有總量管制，也必須要有配套，但解禁之後，大家就是照著座位坐，不需要梅花座，高鐵的自由座也可以賣，但是要賣站票就要有相關配套措施，另外棒球賽在6月7日之後，大家都可以自由進場觀賽，沒有人數限制。

陳時中強調，希望大家未來的生活都要有防疫的概念，必須要把「防疫新生活」做好，萬一未來邊境開放後有零星病例進來，台灣就能守的住，「防疫新生活是為了未來大家能夠盡快回到正常生活做的準備。」

至於6月7日之後是否就能開放正常生活？陳時中語帶保留的說，「幾乎可以解禁」。但解禁之後的下一步，是否意味著國人可出國旅遊，鄰國日本已解除國內緊急命令，更有消息指出台灣可望列為第一波可入境的國家，但陳時中則說，「人家歡迎你去，你不一定要去啊」，若出國回台的後，仍必須接受檢疫。

對於邊境解封，陳時中不願鬆口，據傳外交部也有施加壓力，但陳時中僅說「沒有啦」，雖然禁止大家出國被罵翻，但陳時中說，「那就罵吧，我想把自己守好，到那邊去可能會把病毒帶回來」，沒有辦法預測日本的疫情發展會如何。

在疫情期間，祭出各種禁令陳時中接受到許多意見反應，他坦言，很為難，每個時間都很為難，正反意見都有，「雖然大家覺得知名很高，但滿身都是箭靶，有些人覺得射完箭就好」，但是解除出國禁令還需要很長一段時間，就算可以出國了，回國之後一定要接受檢疫。

台灣已連續44天迎來本土零病例，中央流行疫情指揮中心也在記者會上，端出許多商品宣傳，導致商品熱賣，陳時中更被外界被封為「業配王」。對此，陳時中說「覺得這個形容不是那麼好」；而近期到墾丁宣導防疫新生活頗受好評，但也不免落人口舌遭酸「你是觀光局長嗎？」，陳時中表示，壓力很大，但是去了跟大家進拒離接觸會很感動，全台走透透也不是沒有可能。

而陳時中如此的高聲量，引來中國怒罵，甚至怒嗆台灣隱匿疫情。對此，陳時中則說，「他們備受檢驗，「互相取暖免不了啦」，另也緩頰，因為中國地大，下情無法上達，且他們是比較集權統治，所以才會造成隱匿，最後造成病例數字不正確。

有外界揣測中國一直罵陳時中就是怕他選總統，陳時中回應，「如果是這樣，他們不用擔心」，並表示很樂意與中國交流疫情、健保方面的相關知識，健康無國界。

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