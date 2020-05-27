　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為防疫祭禁令反挨罵　陳時中「壓力大」坦言：滿身都是箭靶

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）

記者蔡文鈴／台北報導

自新冠肺炎爆發以來，衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，協調各部會防疫措施，讓台灣的防益表現獲得全球矚目，陳時中也一夕爆紅。不過，陳時中肩負著各項防疫政策的總指揮，不免遭受各方批評，陳時中坦言「壓力很大，滿身都是箭靶」。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，行政院長蘇貞昌表示，若6月7日前無本土病例就可開放國人過正常生活，而交通部有意鬆綁雙鐵販售自由，但隨後遭流行疫情指揮中心打回票，事後陳時中卻又態度轉彎，表示可販售自由座。

對此，陳時中27日接受廣播專訪時表示，在6月7日前態度還是比較保留，要賣站票一定要有總量管制，也必須要有配套，但解禁之後，大家就是照著座位坐，不需要梅花座，高鐵的自由座也可以賣，但是要賣站票就要有相關配套措施，另外棒球賽在6月7日之後，大家都可以自由進場觀賽，沒有人數限制。

陳時中強調，希望大家未來的生活都要有防疫的概念，必須要把「防疫新生活」做好，萬一未來邊境開放後有零星病例進來，台灣就能守的住，「防疫新生活是為了未來大家能夠盡快回到正常生活做的準備。」

至於6月7日之後是否就能開放正常生活？陳時中語帶保留的說，「幾乎可以解禁」。但解禁之後的下一步，是否意味著國人可出國旅遊，鄰國日本已解除國內緊急命令，更有消息指出台灣可望列為第一波可入境的國家，但陳時中則說，「人家歡迎你去，你不一定要去啊」，若出國回台的後，仍必須接受檢疫。

對於邊境解封，陳時中不願鬆口，據傳外交部也有施加壓力，但陳時中僅說「沒有啦」，雖然禁止大家出國被罵翻，但陳時中說，「那就罵吧，我想把自己守好，到那邊去可能會把病毒帶回來」，沒有辦法預測日本的疫情發展會如何。

在疫情期間，祭出各種禁令陳時中接受到許多意見反應，他坦言，很為難，每個時間都很為難，正反意見都有，「雖然大家覺得知名很高，但滿身都是箭靶，有些人覺得射完箭就好」，但是解除出國禁令還需要很長一段時間，就算可以出國了，回國之後一定要接受檢疫。

台灣已連續44天迎來本土零病例，中央流行疫情指揮中心也在記者會上，端出許多商品宣傳，導致商品熱賣，陳時中更被外界被封為「業配王」。對此，陳時中說「覺得這個形容不是那麼好」；而近期到墾丁宣導防疫新生活頗受好評，但也不免落人口舌遭酸「你是觀光局長嗎？」，陳時中表示，壓力很大，但是去了跟大家進拒離接觸會很感動，全台走透透也不是沒有可能。

而陳時中如此的高聲量，引來中國怒罵，甚至怒嗆台灣隱匿疫情。對此，陳時中則說，「他們備受檢驗，「互相取暖免不了啦」，另也緩頰，因為中國地大，下情無法上達，且他們是比較集權統治，所以才會造成隱匿，最後造成病例數字不正確。

有外界揣測中國一直罵陳時中就是怕他選總統，陳時中回應，「如果是這樣，他們不用擔心」，並表示很樂意與中國交流疫情、健保方面的相關知識，健康無國界。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
LIVE／蔡英文明確表態挺香港　完整說明考量廢除港澳條例
快訊／高雄大暴雨　騎士連人帶車摔落橋1死1傷
快訊／摩托車太吵！宜蘭男「轉頭看一眼」　下秒遭猛砍..失血過
櫃姐當她屁孩白眼譏：我們東西比較貴　刷卡見「螢幕上數字」臉色
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出道救援行動方案

尹立控「高市府5千萬大撒幣」！鄭照新曝2本文宣「真實花費」怒了：有誣告嫌疑

盧秀燕熱情邀約拚經濟　陳時中「不分藍綠」敲定：週日逛台中

台中防疫新生活上路　盧秀燕：畢業旅行、演藝場館、旅遊景點解禁

為防疫祭禁令反挨罵　陳時中「壓力大」坦言：滿身都是箭靶

LIVE／蔡英文明確表態挺香港　完整說明考量廢除港澳條例

反送中之後　港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍

傳帶職入監擬「視訊問政」？　傅崐萁辦公室駁斥：政治操作

王世堅酸韓國瑜「練肖話」　5千萬振興有33億經濟效益「暗藏數字密碼」　

蔡英文、蘇貞昌、賴清德嫌隙浮上檯面　總統府回應了

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

快訊／蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出道救援行動方案

尹立控「高市府5千萬大撒幣」！鄭照新曝2本文宣「真實花費」怒了：有誣告嫌疑

盧秀燕熱情邀約拚經濟　陳時中「不分藍綠」敲定：週日逛台中

台中防疫新生活上路　盧秀燕：畢業旅行、演藝場館、旅遊景點解禁

為防疫祭禁令反挨罵　陳時中「壓力大」坦言：滿身都是箭靶

LIVE／蔡英文明確表態挺香港　完整說明考量廢除港澳條例

反送中之後　港人居留台灣增加41％、移民詢問度暴增3倍

傳帶職入監擬「視訊問政」？　傅崐萁辦公室駁斥：政治操作

王世堅酸韓國瑜「練肖話」　5千萬振興有33億經濟效益「暗藏數字密碼」　

蔡英文、蘇貞昌、賴清德嫌隙浮上檯面　總統府回應了

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

快訊／蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出道救援行動方案

他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世

4歲唐寶寶「餓死腐爛2天」遭老鼠啃咬　鄰居驚：不知他們家還有小孩

小CK制服風「瑪莉珍鞋」美出新高度　變貴了依然CP值破表

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

尹立控「高市府5千萬大撒幣」！鄭照新曝2本文宣「真實花費」怒了：有誣告嫌疑

北市「最美街道」上藥局受青睞　單價170萬賣出創新高

高鐵南延屏東案至今未核定　民團再喊話蘇貞昌：別鬧天大笑話

13年來首次！　衛福部擬開放「關節保健食品」申請小綠人標章

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓投票倒數10天　杏仁哥怒了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

黎智英問小英：是否鬆綁移民法？

藍營口譯哥黃裕鈞請辭國民黨發言人　下一步曝光

新北宣布「貢寮國際海洋音樂祭」停辦

股市名人「麥克風」：放寬移民實際支持港人

更多熱門

相關新聞

盧秀燕邀約阿中部長周日下午逛台中

盧秀燕邀約阿中部長周日下午逛台中

後疫情時代，台中全力拚經濟，市長盧秀燕27日出席消防救護車及器材捐贈典禮時表示，防疫期間，衛福部長陳時中大力肯定台中防疫作為，井然有序，如今台灣逐步解封，她邀請陳部長到台中觀光，獲得阿中部長爽快答應，預計5月31日下午到訪，市府會再公布詳細時間和地點。

陳時中喊6/7確定解封「國旅補助7月上路」　指揮中心14時說明

陳時中喊6/7確定解封「國旅補助7月上路」　指揮中心14時說明

Aston Martin不堪虧損人事大搬風

Aston Martin不堪虧損人事大搬風

女沒戴口罩遭怒罵驅趕　影片引眾怒

女沒戴口罩遭怒罵驅趕　影片引眾怒

國旅迎振興！高鐵推四大客群優惠

國旅迎振興！高鐵推四大客群優惠

關鍵字：

陳時中新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面