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以為家裡夠乾淨了嗎？常被忽略的「8個死角」牙刷竟然可以跟馬桶刷比髒

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▲▼清潔,洗衣機,洗碗機,牙刷,馬桶刷,衛生,浴室。（圖／pixabay）

▲好不容易把家裡清潔好，沒想到卻還是有漏網之魚？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每個禮拜撥出時間洗完髒衣服、整理廚房、清潔浴室，忙了一整天以為這樣就夠了嗎？仔細想想是不是有些物件、地方，幾乎大半年才會想到要一併處理？國外網站《Bright Side》提醒，如果長時間忽略這些地方，黴菌等有害物質就會在這裡滋長，無形中就會影響家人健康！

1. 還在用髒的洗衣機洗衣服嗎？
骯髒的洗衣機非常危險，因為在洗滌過程中，它會導致累積已久的細菌和黴菌孢子在衣物擴散，以為衣服洗乾淨了，其實等於把這些東西穿在身上，不論是對過敏人、哮喘患者甚至健康的一般人，都會有害。《Bright Side》建議，每2週就應該要清潔洗衣機一次，並使用漂白劑或檸檬酸，在沒有任何衣物的情況下幫空空的洗衣機進行洗滌循環。

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2. 馬桶刷一定要晾乾
馬桶刷可以名列家裡最髒東西的前幾名，如果刷完馬桶後，隨手把刷頭朝下放在置物盒裡，不僅很難乾燥，也容易滋生細菌黴菌。等到下次再拿起刷子刷洗馬桶，看不見的細菌就會散佈在整個浴室中。因此建議使用壁掛式，或是幫馬桶刷買個特殊、可瀝水的支架。

▲▼ 馬桶刷。（圖／擷取自《Bright Side》）

▲若暫時找不到適合的支架，也可以像《Bright Side》的建議示範，在使用後將馬桶刷以座椅圈夾著，放置到乾燥，再放回盒中。（圖／擷取自《Bright Side》）

3. 浴簾和蓮蓬頭也是漏網之魚
很少人會記得定期清潔浴簾，因為大家總認為淋浴的時候，浴簾也會一併被洗到，但久了還是要面對現實，因為黑黑的黴菌早就不知不覺佈滿在浴簾上了！建議可選擇市面上以環保材質打造的浴簾，若材質適合，盡量每月丟進洗衣機中清洗一次。另一種方法是，將浴簾浸泡在鹽水或檸檬酸中，再將浴簾擦拭乾淨。

此外，每天淋浴都要使用到的蓮蓬頭，在沒有使用時，細菌也會在蓮蓬頭裡滋長，也會成為黴菌和葡萄球菌的家，容易引起鼻竇感染、扁桃體炎和中耳炎等。因此建議在洗澡之前，先讓水流至少1分鐘，每隔1～2週就把蓮蓬頭浸泡在小蘇打水或醋溶液中。

4. 每天使用的牙刷也有隱憂
如果以為浴室裡只有馬桶刷、浴簾、蓮蓬頭要注意，那就錯了！根據英國曼徹斯特大學研究顯示，一般人的牙刷就含有超過1億種有害細菌。除了源自口腔中的細菌外，放在浴室的牙刷還會受到水槽和馬桶中細菌的感染，因為每次沖馬桶時，細菌就會瞬間飄散在馬桶周圍近2公尺範圍內的空氣中，它們可能會導致各種大腸疾病或菌叢失調等問題，也因此有科學家強調，最好闔上馬桶蓋後再沖水。

不過，為了減低馬桶細菌的影響，建議盡量將牙刷遠離馬桶周遭，若使用牙刷架，也要定期清潔。有些人可能會想說，那就把刷過的牙刷放在牙刷帽裡就好，但其實細菌會在封閉的環境中更快生長，因此不建議此種置放方式。此外，《Bright Side》也建議定期清潔牙刷，最簡單的方式就是，將牙刷置放在漱口水30秒，或放在沸水2分鐘即可。

▲▼清潔,洗衣機,洗碗機,牙刷,馬桶刷,衛生,浴室。（圖／pixabay）

5. 水槽、水管別等到髒污、堵塞才處理
把水槽堆滿的髒碗盤洗乾淨後，準備要擦擦手準備休息了嗎？許多人時常忘記最後的「清潔水槽」步驟，通常都要等到開始聞到難聞氣味才猛然想到。但在水槽發出求救聲以前，食物、污垢顆粒也已經殘留在排水管中多時，細菌也已經大肆生長了。除了每天洗碗後不忘刷洗水槽，每隔幾天也應該要清潔廚房排水管，只要將一湯匙小蘇打粉倒入排水管，再倒進一點醋，然後放置一個晚上，早上再用熱水沖洗即可。

6. 用冷水清潔效果可能沒這麼好
使用溫水或冷水清潔，效果可能不會太理想。理想的水溫度應該要比室溫高10度，或者應該是熱水，足夠舒適。熱水再搭配鹼性清潔劑，清潔的功效也有機會再增雙倍，掃除更多細菌與真菌。

7. 洗碗機使用後也要讓它好好乾燥
和洗衣機不一樣的是，洗碗機的確可以不用定期清潔，因為它可以自己除菌消毒。但是，對於洗碗機來說，更重要的是要保持乾燥，以免黴菌在裡面滋長。因此洗碗機洗淨烘乾後，還是得打開門，甚至將碗筷湯匙取出、放在通風良好的地方，才能避免內部與餐具發霉。

▲▼清潔,洗衣機,洗碗機,牙刷,馬桶刷,衛生,浴室。（圖／pixabay）

8. 抬頭看一下被遺忘的通風扇
導致通風扇髒污的原因，除了因為日積月累的灰塵棉絮，還包括可能爬過通風口的老鼠、各類居家害蟲的便溺，都可能因為通風扇而四散在屋內。《Bright Side》建議，最好每2週就清潔一次通風扇，以醋和清潔劑清洗，然後​​擦拭乾淨。

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