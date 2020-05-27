中選會挨批「罷韓先鋒」4點聲明怒回：放任假訊息流竄才是行政中立？





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日就要登場，不過，中選會卻遭到藍營及部分媒體質疑是「罷韓先鋒」，中選會27日發出4點聲明回擊，怒轟「依法辦理選務工作何錯之有？」

中選會表示，做為獨立機關，依法辦理選務，所擔保者為選務責任，而非任何政黨或政治精英的輸贏問題，「單以近期洽借投票所為例，過程幾經波折，且若非中選會給予協助，則高雄市選委會及區公所恐將無法依規定完成洽借。」

中選會指出，對外發稿說明或澄清，是基於法定職掌所為，相關說明或澄清等新聞稿，是含針對選務假訊息或不實指控的嚴正駁斥，「遑論諸多事項亦係選務辦理事項的公告或宣導等必要內容，對外加以發稿，是依法循例辦理自無任何不妥。難道中選會必須放任選務假訊息四處流竄才是行政中立？難道要讓高雄市各區公所無所適從，進而無法依高雄市選委會的法定決議而完成洽借投票所等事宜，才是選務中立？」

中選會說，讓選民可以使用Google地圖或藉由其他資訊系統公開查詢投票所，是選務事項辦理的重要環節，也是選務機關的法定職掌，且是此次高雄市選委會所提出的選務需求，「中選會協助該會辦理，何錯之有？」

中選會強調，主委南下視察選務，當然於法有據，前也經新聞稿對外說明；不僅如此，中選會主委、副主委及全體委員是依法定程序產生，均依法獨立行使職權，而不受黨派干涉，「猶如所屬各地直轄市、縣市選委會主委及所有委員，也須依法獨立行使職權、公正執法，何錯之有？」