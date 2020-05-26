南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

▲▼汛期已屆，南投縣長林明溱到魚池鄉，加快勘查危險護岸、排水工程，發現有立即危險，速核款款項責成有關單位施工改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

汛期已屆，南投縣魚池鄉新城、中明、共和村4條道路破損或缺乏排水溝，以及3處區域排水護岸基礎淘空岌岌可危，縣長林明溱26日冒雨實地會勘，深入了解縣民需求，共計簽核約700萬元，責由工務處、農業處及鄉公所，儘速發包改善。



魚池鄉新城村18股溪通文巷右側護岸，基礎淘空長達60公尺，林縣長一早趕到後，在縣議員謝明謀、立委馬文君服務處主任潘杰宏、鄉長劉啟航、村長沈華儷及居民陪同會勘，縣長站立處雖在護岸遭淘空處臨溪護欄內，一旁卻是已然陷落形成的大坑洞，但林縣長依然倚著護欄仔細勘查護岸現況。



縣長林明溱說，18股溪溪水湍急，還易形成漩渦，長期淘刷導致年久失修的護岸基礎淘空，甚至連護岸內的農田土石，也隨溪水不斷流失，才會在護岸旁的地面形成大坑洞，可見這處護岸已經岌岌可危，如不及時加固修補，等到護岸崩塌大災害發生，要花費的公帑可就不知要比，編列款項及時修復的82萬5000元，多了幾倍。



中明村的文正巷40號民宅前斜坡彎道，以及有大批住戶的有水巷，則因缺乏排水溝，長久以來不是遇雨積水難消褪、危及交通，就是雨水無處渲洩，直灌下方民宅。

中明村長楊崑欣向林縣長反映說，這2處道路無排水溝的路段問題嚴重，經反映爭取多時都未竟其功，希望林縣長能重視促成增設排水溝，林縣長實勘後，當場簽核文正巷由工務處土木科開口契約動支34萬餘元，增設排水溝銜接附近的大排。有水巷則由道路養護科測設140公尺長排水溝工程，將斥資約94萬元由縣府委託魚池鄉公所執行施設。

共和村五馬巷39號旁路基，長期遭下邊坡涵管溝水沖刷流失，導致路面嚴重龜裂下陷；新城村香茶巷支線農路，則有多段路面破損凹凸不平，林縣長會勘後核定五馬巷動支82萬餘元，施設高5公尺長25公尺擋土牆及集水井一座徹底加固改善；香茶巷則一次核定重新鋪設總長達350公尺混凝土路面，經費達98萬元。



共和村南港溪及長寮圳，也都有護岸基礎淘空的嚴重問題，共和村長陳慶煌向林縣長反映地方民眾的憂心後，林縣長說，南港溪是重要的區域排水，實勘發現基礎淘空的左側護岸，須補強加固的長度達150公尺，將新設2公尺高的基礎補強工程；總工程費需要高達195萬餘元。

林明溱表示，縣府雖然經費有限，但發現問題一定要立即解決，不能因小失大，如果等到變成大問題或發生大災害，不僅要花更多錢來收拾善後，民眾的損失也已經造成，屆時後悔都來不及。



長寮圳2兩處各長約25及23公尺的基礎淘空及護岸傾斜問題，有影響圳旁道路基礎安全之虞，林縣長也同意斥資92萬餘元，修復損壞的「封底」長寬25乘10公尺，新建護岸23公尺高4.5公尺，並新設長12公尺寬6公尺「封底」。期能徹底保護這條長寮圳及臨圳道路的安全。

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