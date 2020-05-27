高鐵南延屏東案至今未核定　民團再喊話蘇貞昌：別鬧天大笑話

▲民團呼籲政府撤掉高鐵延伸屏東案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者許展溢／台北報導

交通部去年11月7日將高鐵延伸屏東可行性研究函報行政院後，國發會也於5月6日召會研商，結論建議行政院儘速核定高鐵延伸屏東可行性研究，以接續辦理綜合規劃及環境影響評估等作業。爭取高鐵到屏東聯盟今（27日）呼籲，行政院長蘇貞昌站在交通平權真諦的度上，撤掉無法帶來高鐵運輸便利性的高鐵延伸屏東之左營支線方案。

爭取高鐵到屏東聯盟說明，目前交通部延伸規劃，完全是朝政策錯誤的逆流前進，也完全違背當初設想的交通平權理念，高鐵延伸屏東並非主線延伸。當高鐵主線延伸南港，更可能未來延伸宜蘭時，都是朝主線規劃，但是高鐵到屏東卻非主線，而是支線，查支線在其他國家的高鐵軌道運輸經驗，幾乎都是零，也就是說台灣將開此先河，若貿然核定支線，恐帶來不明確運量、效益情況，屏東交通問題恐將更嚴重，也鬧出天下一個大笑話。

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爭取高鐵到屏東聯盟指出，高鐵延伸屏東以支線規劃，不以主線規劃，未來恐埋下高鐵運輸問題，比如營運班次最少，維護成本極高且需要折返，一小時一班次的高鐵屏東站將不敵高屏第二快速道路競爭、蓋支線將連帶造成高鐵左營站運能出現狀況等，而這項嚴重錯誤政策主因，皆指向前瞻預算編列第一期特別預算當中，僅將高鐵延伸屏東規劃編列8百萬，同時期，高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫規劃作業的名目中，僅就高鐵與台鐵接駁的計畫，就編列1千5百萬，高出高鐵延伸屏東計畫近兩倍預算規模。

爭取高鐵到屏東聯盟認為，交通部官員對高鐵延伸屏東規劃，並無真正用心體會交通平權的真諦，只是編列極少量的預算，甚至比台鐵與高鐵接駁預算還少，就制定出紕漏百出的支線可行性研究報告。另外，查前瞻基礎建設計畫特別預算計畫別編列情形，高鐵延伸屏東規劃作業（原高鐵延伸屏東案站址規劃作業），第二期特別預算也僅編列2千萬，4年兩期特別預算僅2千8百萬元，基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業，兩期特別預算就編列9千萬，是高鐵延伸屏東預算的3.2倍，民進黨政府對於交通建設仍然重北輕南，數據鐵證如山。