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6月7日確定開放正常生活？陳時中：幾乎可以解禁

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▲▼周玉蒄嗆新聞，專訪陳時中。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中接受廣播專訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，已連續14天零本土病例，行政院長蘇貞昌表示若6月7日仍加零，將擴大開放國內正常生活。衛福部長陳時中27日接受廣播節目專訪表示，未必要零病例才能解禁，幾乎可以確定6月7日就解禁，開放大家過正常生活。

面對解禁生活即將到來，雙鐵是否能在連續假期販售站票？陳時中表示，在6月7日前態度還是比較保留，要賣站票一定要有總量管制，也必須要有配套，但解禁之後，大家就是照著座位坐，不需要梅花做，高鐵的自由做也可以賣，但事要賣站票就要有相關配套措施，另外棒球賽在6月7日之後，大家都可以自由進場觀賽，沒有人數限制。

陳時中強調，希望大家未來的生活都要有防疫的概念，至於大家在餐廳吃飯何時能不用有隔板？陳時中說，那要看有沒有疫苗或是預防藥物，時間不確定，但是大家必須要把「防疫新生活」做好，萬一未來邊境開放後有零星病例進來，台灣就能守的住，「防疫新生活是為了，未來大家能夠盡快回到正常生活，做的準備。」

至於，6月7日之後是否就能開放正常生活？陳時中語帶保留的說，「幾乎可以解禁」。

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陳時中蘇貞昌防疫新生活

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