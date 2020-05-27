蔡英文、蘇貞昌、賴清德嫌隙浮上檯面　總統府回應了

▲蘇貞昌在內閣總辭前與蔡英文見面。（資料照／蘇貞昌辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對媒體一系列「蘇貞昌黨」的報導，指涉總統蔡英文與行政院長蘇貞昌只靠幕僚溝通等。總統府發言人張惇涵27日表示，蔡英文與蘇貞昌上午才會面，就重要國政交換意見。

根據媒體的報導，認為蘇貞昌在新內閣人事改組的作風上更為強勢，全盤掌握政院人事的佈局，從部長、次長到發言人，都選任自家人；甚至前政院發言人Kolas Yotaka也被他認為是「小英的人」。

此外，報導也提到，蘇貞昌頂著行政團隊防疫有成的光環，在人事上大開大闔，「左屠龍（林佳龍），右打賴（賴清德）」，一邊幫蔡英文牽制備位元首，又幫桃園市長鄭文燦排除通往總統府的路障。

對於蘇貞昌與蔡英文溝通問題的說法，張惇涵表示，蔡英文與蘇貞昌今天才當面會談，就重要國政事務交換意見，除了因應防疫工作須保持社交距離外，彼此之間的溝通沒有距離，執政團隊拚國政，不須要「緩衝」，只有共同努力「衝衝衝」，也無須「只透過幕僚溝通」。

張惇涵指出，一年多來，蘇貞昌率領的行政團隊政績卓著，不止讓國人有感，國際社會也對政府防疫工作多所肯定，在大選後蔡英文兩度宣布蘇貞昌續任，不只代表對蘇貞昌的倚重與敬重，更顯示目前政府團隊處於穩健並成熟推動國政的階段。

至於副總統賴清德方面，張惇涵表示，蔡英文倚重他的地方與中央完整歷練，協助重要國政，賴清德就職隔日，就以其醫療公衛的專業，立刻投入防疫相關工作，掌握防疫工作的相關進度與未來規劃，更顯示執政團隊無縫接軌拚國政的決心。

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