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紓困要快！　鄭文燦規劃「桃園版」實名制安心旅遊

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▲鄭文燦規劃「桃園版」實名制安心旅遊

▲鄭文燦規劃「桃園版」實名制安心旅遊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

紓困要快！桃園市長鄭文燦16日與多家旅行業者，進行紓困座談表示，如何讓防疫達標後正常生活，不再採取緊鎖政策，同時也能抑制防疫破口，讓實名制的安心旅遊能順利開始實施；現階段先規劃「桃園版」教育訓練，整合旅館、旅行業及遊覽車業辦理，如辦理鄰里2天1夜的交流之旅，讓國旅市場先起來，保障業者的基本生活收入。

鄭文燦表示，疫情重創經濟活動，旅行業首當其衝，觀光產業幾乎歸零，營業如雪崩式的下滑，疫情的擴散地區及時間均遠大於SARS時期，境內外旅行活動，都呈現完全停滯的狀況。桃園市政府會積極配合中央政策，16日召開旅行業紓困座談會，希望能增加施政的細緻度，了解旅行業實際紓困需求。

雄獅集團王文傑董事長表示，雄獅在業界最大，員工人數超過三千，是一般旅遊業者的三百倍，相對受災最大，目前政府速度雖然算快，但補助還是有限，還是需要政府協助加碼，這次親訪地方政府，希望業界能持續與中央及地方政府三方充分對話溝通，雖然知道觀光業的反彈時間不會太快回升，但期待現階段的紓困能順利完成。

桃園旅行公會呂中豪理事長表示，桃園250家旅行社，超過兩千多個員工，面對疫情員工直接斷炊，業者真的希望培訓補助能夠繼續下去，另能增加中小企業的貸款額度，能讓業者先心安運作，目前陸續拜訪業者的狀況都不好，希望政府能簡化流程，讓業者加快申請補助度過難關。

以觀光局紓困2.0方案為例，對旅遊業的員工已有每人2 萬元為期三個月的補助，但僅有40%員工薪資的補助，企業還是大幅失血。政府在本次疫情控管已是全球頂尖，惟在疫情未有效管控解決前，旅行社也不敢大幅集客業績。因此建議政府還是要加強補助，但可沿用本次防疫的超前佈署概念，提早規劃疫後國內旅遊的行銷活動，讓旅行社可以用政府的補助金規劃與行銷國旅，讓補助變成投資台灣觀光行銷，達一舉兩得之利。

另外，與會的EZfly易飛網周育蔚董事長、桃園市遊覽車客運商業同業公會林建宏理事長等15名旅遊業者，也分別針對疫情重創的觀光業者現狀與政府紓困及振興內容相互交流，希望藉此能找出更有效的紓困與振興作法，協助減輕觀光業者因疫情所帶來的衝擊與營運負擔。

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