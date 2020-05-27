LIVE／蔡英文明確表態挺香港　完整說明考量廢除港澳條例

記者陶本和／台北報導

大陸北京政府推「港版國安法」引爆港人反彈，總統蔡英文日前曾表態與港人站在一起，甚至提出廢除港澳條例的可能，但被國民黨解讀是切割。對此，蔡英文27日下午1時30分出席中常會前，預計會再次表達力挺香港的態度，並針對可能考量廢除港澳條例的議題，做完整的論述。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

對於蔡英文力挺香港民眾，並拋出未來香港情勢如果有改變，可停止適用香港澳門關係條例；此番說法國民黨主席江啟臣提出質疑，認為一旦條例終止等同切割香港，呼籲蔡英文不要讓人覺得選舉時大聲撐香港，選後就切割。

對此，蔡英文在26日赴憲兵指揮部視察時，在準備上車離開前，面對媒體喊話追問，國民黨質疑她切割一事，她則簡短地說，之後會做完整的說明，而國民黨的講法是錯的。

國安幕僚則表示，目前正持續密切關注5月28日香港表決國安法的情勢，並適時完整說明。但是，原則上是不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是基本原則。

國安幕僚指出，所謂廢除港澳條例的說法，是正告北京，不要逼迫台港交流走向使用第60條這條路，且從蔡的臉書文中可看到，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，「要或不要」，「一部」或「全部」，則必須看北京如何面對台灣與國際社會的喊話。

至於總統說國民黨講的不正確之處，國安幕僚表示，蔡英文的說法很清楚，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」

國安幕僚強調，台灣是和國際民主國家站在同一陣線，呼籲北京重視對香港的承諾，呼籲北京不要造成更嚴重的情勢，呼籲北京重視香港的民主與人權，很清楚且明確，並非江啟臣所謂跟北京站在一起。

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