膝蓋壓制殺人…民眾暴動上街「我們不能呼吸」　美警射催淚彈驅離

▲明尼亞波利斯民眾抗議警方涉歧視，警員發射催淚彈驅離。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方懷疑是偽鈔犯，遭警員用膝部強行壓制其頸部，最終斷氣，事件引爆民眾怒火。事發後，憤怒民眾聚集在佛洛伊德枉死的十字路口示威，警方則發射催淚彈驅離。

根據CNN報導，當地時間25日晚間，明尼亞波利斯接到報案電話稱，有人試圖在商店使用偽鈔，因此調派4名警員趕往現場。警員到場後，發現46歲黑人男子佛洛伊德外貌符合報案人描述，因此強行將他壓制在地，其中一名警員更以膝蓋重壓在其脖子上。

期間，佛洛伊德不斷向警員求饒，大喊自己非常疼痛且呼吸不到空氣，圍觀路人也紛紛替男子求情，但在場警員充耳不聞，負責壓制的白人警員也未將腳從男子頸部移開。不久後，佛洛伊德疑似因窒息而失去生命徵象，雖然緊急被送往醫院，但仍宣告不治。

明尼斯亞波利斯警方表示，涉及這起事件的4名警員已經被開除，州政府與聯邦調查局（FBI）已經介入偵辦。明尼斯亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）表示，涉事警員所用的壓制手段是不被允許的，警察沒有任何理由對某人的脖子施予這種壓力。

另一方面，自當地時間26日晚間開始，數百民眾聚集在案件發生的十字路口，抗議涉案警員行為涉及種族歧視；之後，抗議民眾又轉移陣地，前往涉案警員所屬分局外示威。現場一名示威者強調，「要讓他們知道這種事是不能容忍的，如果他繼續殺害我們，將面臨嚴重後果。」

不少民眾在現場高喊「沒有正義、沒有和平」，以及佛洛伊德的遺言「我不能呼吸」。CNN在現場目擊，有示威者將商場手推車裝滿石塊，推到現場供人投擲，還有警車車窗被打碎。

明尼斯亞波利斯警察局發言人埃德爾（John Elder）表示，部分示威民眾行為脫序，警方因此使用催淚瓦斯和「非致命性拋射物」驅散人群。警方強調，現場發射的是鎮暴用標記漆彈，沒有發射任何橡膠彈。

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼明尼蘇達州白人警察執法過當，膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

