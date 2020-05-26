　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

囤房稅難解空屋問題？民眾黨酸內政部口徑不一致

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民眾黨青年軍成軍記者會，發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

囤房稅議題近來引來不少關注。內政部26日表示，課徵囤房稅對於逼出空屋效果不彰，認為政府正在做的社會住宅、包租代管、擴大租金補貼等，才是協助年輕人與降低空屋的最佳方案。民眾黨發言人楊寶楨表示，過去曾稱囤房稅可造成房價下跌的內政部次長花敬群，現在卻批評囤房稅打房效果不彰，是「無效且無理的錯誤建議」，花次長能否給個口徑一致的明確態度？

楊寶禎還提到，2016年蔡總統競選時提出「住宅三箭」，「杜絕房市炒作」喊得震天價響，但4年過去了，高房價卻讓年輕人普遍對買房感到無望，甚至更加絕望。

楊寶楨強調，只有政府的積極作為，才能避免世代的不正義。例如德國以嚴格稅法與刑法抑制炒房，當房價超過合理價格50％時，除了有巨額罰款，賣方也將面臨3年有期徒刑──他們不是將房地產視為商品，而是「基本人權」。

民眾黨立法院黨團正式成立後，第一個會期就推動優先改革法案，但小黨無法有主動排案權來進行審議，民眾黨團在3月中提出的「房屋稅條例第五條及第十一條條文修正草案」，目前仍然靜躺在財政委員會等待排審。

楊寶楨表示，蔡政府曾經承諾的居住正義，到底還要等到什麼時候？政府必須課徵囤房稅，達成健全房市公平交易的效果，真正地實踐居住正義。本黨呼籲財委會民進黨召委，請將相關改革法案排入審查，才不枉國人的殷切期盼。

民眾黨團「房屋稅條例第五條、第十一條條文修正草案」：

1. 提高多戶不動產持有成本，採累進稅率課徵「囤房稅」。
2. 降低單一且自住不動產成本。
3. 多戶不動產持有者若願意出租，則給予稅率優惠：
單一且自住輕稅0.6%
1戶：1.2%
2～3戶：1.5%
4～5戶：2.4%～3.6%
6房以上：3.6%～4.8%

4. 房屋標準價格評定由3年縮為2年
5. 預售屋則在徵房屋稅的1年內沒售出，按房屋現值的1.5％課稅。

ET快訊
關鍵畫面曝！「換手開車」撞進鬼門關...3人命喪「火棺材」
超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸2縣市　一張圖看豪雨熱區
「J」正妹會長超胸猛！白襯衫爆裂　起底根本人生勝利組
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

股市名人「麥克風」呼籲：放寬移民限制　實際支持香港人民

囤房稅難解空屋問題？民眾黨酸內政部口徑不一致

高嘉瑜提「課徵肥胖稅」救健保　陳時中回應了

侯友宜下令強力稽查幼稚園車消防設備　不讓28年前悲劇重演

愛情摩天輪團隊控「新月橋鑽戒」抄襲　侯友宜：新北早就有

是否助韓國瑜度過罷免危機　王金平仍未表態

外交部捐贈5萬片口罩給南非　已主動提供防疫物資給80多國

北市社會局海報涉抄襲新北市府　官網緊急撤文

罷韓倒數11天驚爆「黑道監票」　韓國瑜晚間正式回應

幕後／不讓「狗官」不開心！領犬員若跟另一半分手　暫停接觸緝毒犬

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

股市名人「麥克風」呼籲：放寬移民限制　實際支持香港人民

囤房稅難解空屋問題？民眾黨酸內政部口徑不一致

高嘉瑜提「課徵肥胖稅」救健保　陳時中回應了

侯友宜下令強力稽查幼稚園車消防設備　不讓28年前悲劇重演

愛情摩天輪團隊控「新月橋鑽戒」抄襲　侯友宜：新北早就有

是否助韓國瑜度過罷免危機　王金平仍未表態

外交部捐贈5萬片口罩給南非　已主動提供防疫物資給80多國

北市社會局海報涉抄襲新北市府　官網緊急撤文

罷韓倒數11天驚爆「黑道監票」　韓國瑜晚間正式回應

幕後／不讓「狗官」不開心！領犬員若跟另一半分手　暫停接觸緝毒犬

特／片酬高不愁沒戲拍：曾推10部戲　吳朋奉「天生浪子性格」居鐵皮屋30年

印度組建第二支「光輝」戰機中隊　代號「飛彈」部署泰米爾納德邦

特／再也聽不到吳朋奉說「我們下攤去哪喝」　友人不捨：他熱愛的是表演，不是錢

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

政治熱門新聞

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

吳子嘉斷言罷韓結局：韓國瑜逃過一劫！

義联旗下2飯店促銷「666」　太敏感急喊卡！

6月7日若仍0本土病例　蘇貞昌：將擴大開放國內正常生

罷免倒數12天！韓粉急撂人「監票」

網讚大「瑜」治水有成　市民有感！

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

國民黨：綠營只會跟香港蹭在一起

藍營口譯哥黃裕鈞請辭國民黨發言人　下一步曝光

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

罷韓選票曝光　投票QA一次看

更多熱門

相關新聞

多屋者僅4.5%　囤房稅無助打房？張金鶚：先發制人才能抑制囤房

多屋者僅4.5%　囤房稅無助打房？張金鶚：先發制人才能抑制囤房

高房價壓力下，掀起是否該祭囤房稅、抑制高空屋的討論聲浪，不過今天內政部發稿駁斥「囤房稅對空屋率的影響並不顯著」，更直指同時擁有4房多屋者，只占房屋總數4.5%。對此房產學界認為，雖持有多戶比例較少，但現今持有成本低，若不祭出囤房累進稅率，恐助長囤房風氣。

內政部：台灣沒有分配不均的囤房現象

內政部：台灣沒有分配不均的囤房現象

民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮

民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮

支持釐清歷史真相　民眾黨促轉會人事投同意票

支持釐清歷史真相　民眾黨促轉會人事投同意票

振興券7月上路　民眾黨：應提前實施

振興券7月上路　民眾黨：應提前實施

關鍵字：

民眾黨囤房稅居住正義楊寶禎

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面