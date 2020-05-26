囤房稅難解空屋問題？民眾黨酸內政部口徑不一致

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

囤房稅議題近來引來不少關注。內政部26日表示，課徵囤房稅對於逼出空屋效果不彰，認為政府正在做的社會住宅、包租代管、擴大租金補貼等，才是協助年輕人與降低空屋的最佳方案。民眾黨發言人楊寶楨表示，過去曾稱囤房稅可造成房價下跌的內政部次長花敬群，現在卻批評囤房稅打房效果不彰，是「無效且無理的錯誤建議」，花次長能否給個口徑一致的明確態度？

楊寶禎還提到，2016年蔡總統競選時提出「住宅三箭」，「杜絕房市炒作」喊得震天價響，但4年過去了，高房價卻讓年輕人普遍對買房感到無望，甚至更加絕望。

楊寶楨強調，只有政府的積極作為，才能避免世代的不正義。例如德國以嚴格稅法與刑法抑制炒房，當房價超過合理價格50％時，除了有巨額罰款，賣方也將面臨3年有期徒刑──他們不是將房地產視為商品，而是「基本人權」。

民眾黨立法院黨團正式成立後，第一個會期就推動優先改革法案，但小黨無法有主動排案權來進行審議，民眾黨團在3月中提出的「房屋稅條例第五條及第十一條條文修正草案」，目前仍然靜躺在財政委員會等待排審。

楊寶楨表示，蔡政府曾經承諾的居住正義，到底還要等到什麼時候？政府必須課徵囤房稅，達成健全房市公平交易的效果，真正地實踐居住正義。本黨呼籲財委會民進黨召委，請將相關改革法案排入審查，才不枉國人的殷切期盼。

民眾黨團「房屋稅條例第五條、第十一條條文修正草案」：

1. 提高多戶不動產持有成本，採累進稅率課徵「囤房稅」。

2. 降低單一且自住不動產成本。

3. 多戶不動產持有者若願意出租，則給予稅率優惠：

單一且自住輕稅0.6%

1戶：1.2%

2～3戶：1.5%

4～5戶：2.4%～3.6%

6房以上：3.6%～4.8%



4. 房屋標準價格評定由3年縮為2年

5. 預售屋則在徵房屋稅的1年內沒售出，按房屋現值的1.5％課稅。