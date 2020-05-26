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義联集團旗下飯店跟風「刷一波666」引發聯想　高市府：都是為讓高雄更好

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▲義大皇家酒店。（圖／義大世界提供）

▲義大皇家酒店。（圖／義大世界提供）

記者洪靖宜／高雄報導

義联集團旗下的義大皇家酒店、天悅飯店，於6月推出「666優惠專案」，推出「感謝HERO，才有ZERO」住房專案，為英雄們刷一波666，但這666恰巧與罷韓口號666相同，不免引發外界政治聯想。高雄市府副發言人白喬茵表示，店家在此期間推出優惠方案，趁著這波商機來活絡高雄經濟，相信所有的起心動念都是為了「讓高雄更好」。

義大皇家酒店與天悅飯店，推出「感謝HERO，才有ZERO」住房專案，喊出6月為英雄們刷一波666，從6月1日至7月10日，義大皇家酒店第二晚或第二間只要666+10%；義大天悅飯店則是加價66元，即可享有升等家庭房、加贈兒童早餐；另外6月15日是警察節，警務人員於義大皇家酒店或天悅飯自助餐廳用餐，均享66折。

不過這「666」卻與罷韓的「666」口號相同，當時高雄市長韓國瑜剛上任時小內閣名單，其中有5位局處首長都來自林義守旗下，林義守更喊出準備加碼投資高雄，不過事過境遷，兩人互動不如以往，這數字也引來外界聯想，好奇市府與義联集團關係是否生變。

飯店行銷公關協理丁柏偉帶點無奈表示，是因為網路用語「666」，指很「溜」很厲害，非常棒的意思，感謝台灣國家隊各行各業防疫英雄通力合作，才有國內連續零確診的喜悅，才想說要為辛苦的防疫英雄刷一波666，絕對無關政治聯想和算計。

▲高雄市府副發言人白喬茵 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市府副發言人白喬茵 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市副發言人白喬茵也回應，韓市長曾開直播呼籲當天不妨來消費在地店家，刺激買氣，所以店家在此期間推出優惠方案，趁著這波商機來活絡高雄經濟，相信所有的起心動念都是為了「讓高雄更好」，並沒有所謂的政治聯想。

時間對我們來說完全沒用！

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