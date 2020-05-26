藍營口譯哥黃裕鈞請辭國民黨發言人　下一步曝光

▲前國民黨發言人黃裕鈞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨發言人黃裕鈞在5月初向黨主席江啟臣低調請辭，他再加入國民黨發言體系之前與友人「台灣先生」合開創醫療數據公司，他將前往美國開設分公司，並負責募資工作，因此一去就是三個月以上，不得不請辭。

江啟臣上任國民黨主席後，召募五位不同專業領域的年輕發言人，輪值擔任媒體回應人，包括文傳會傳播部專員洪于茜、新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯，以及淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞，除了洪于茜之外，都是不支薪義務職，平均年齡不到35歲也成為一大亮點。

但實際上，國民黨對外發言工作主要仍由文傳會主委王育敏負責，幾乎是一人面對所有媒體提問，也顯示出國民黨展開新局之後，許多具有專業才能的青年雖被召募進黨中央，但不一定有空間與機會發揮作用。

黃裕鈞下午受訪表示，他因為個人因素，將在出境解禁後前往美國為他的新創公司募資，將會分身乏術，江啟臣也能體諒，並鼓勵黃，能去他熟習的美國增加商務經驗，未來路會更長，因此接受他的請辭，國民黨年輕發言團隊正式「缺一」。

黃裕鈞被外界稱為「藍營口譯哥」，協助過前北市長朱立倫、江啟臣訪美的行前安排與陪同人員，長年擔任國民黨的外交幕僚，曾任國民黨國際事務部，過去更有「國民黨華府窗口」之稱。

黃裕鈞請辭獲准後，仍稱讚國民黨相較於過去，黨務主管平均年齡大幅下降，用年輕人比例不斷提升，政策發布改向網路化，包括中常會直播、臉書風格更新、議題直播等等，都能看見國民黨正在努力走向年輕化，合乎江啟臣上任時「重設計」概念，而視野國際化也必須加速進行。

長年求學於華府的黃裕鈞畢業於美國維吉尼亞大學國際關係學士及約翰霍普金斯大學高等國際學院國際政治經濟碩士在當地政界學界有豐沛的人脈。現任淡江大學外交與國際關係兼任講師，曾任2020韓國瑜張善政競選總部副總幹事及洪秀柱競選辦公室國際組執秘。

據黨務人士透露，黨中央與黃裕鈞會將維持聯繫，尤其在黃所擅長的外交領域中，將來不排除另外安排職務，加強與美國兩大政黨外交策士聯繫窗口，掌握美方對中、台策略。