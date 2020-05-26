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數位諸葛亮再出招！藍委集體換綠色頭貼　酸法務部原諒罷韓盜LOGO

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▲▼ 許淑華、葉毓蘭、陳玉珍、林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截至臉書）

▲葉毓蘭更換綠色大頭貼照。（圖／截至葉毓蘭臉書）

記者楊蕓／台北報導

罷韓團體WeCare高雄將法務部logo用在罷韓文宣上，法務部長蔡清祥僅表示「能原諒的話就原諒」遭質疑「顏色對了什麼都能原諒」，引發藍營質疑法務部帶頭違法，只要顏色對了什麼都對了。國民黨數位行銷科技長簡勤佑26日中午率先將臉書大頭貼照改為綠色，諷刺「綠色是原諒的顏色」，接著藍委包括葉毓蘭、陳玉珍、許淑華、林奕華也跟進響應。

葉毓蘭在臉書發文酸說「綠，有很多好處。紅燈停，綠燈走，連觸法了，法務部都可以放過。其實，我是個老綠綠。。。。」接著藍委許淑華、陳玉珍、林奕華也紛紛跟進更換綠色大頭貼照。

▲▼ 許淑華、葉毓蘭、陳玉珍、林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截至臉書）

▲陳玉珍更換綠色大頭貼照。（圖／截至陳玉珍臉書）

陳玉珍受訪時表示，目的是反諷為了罷韓，連法務部都沒有堅守依法行政、遵守法治的立場，她批評，政府組國家隊來罷韓，從一開始中選會主委李進勇「剁頭說」，到交通部為了罷韓開高鐵專案，現在連法務部LOGO都被冒用刊登不實文宣，法務部竟說「可以原諒」，可見國家機器已經動起來了。

陳玉珍表示，更換大頭貼是由國民黨數位行銷科技長簡勤佑發起，「我說好啊！我覺得民進黨的雙重標準，在野的時候要求行政中立，執政的時候自己所作所為卻完全不中立，現在整個國家變成顏色對了就什麼都對了，這是很不應該的。」

▲▼ 許淑華、葉毓蘭、陳玉珍、林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截至臉書）

▲林奕華更換綠色大頭貼照。（圖／截至林奕華臉書）

國民黨文傳會主委王育敏指出，罷韓團體冒用法務部logo製作公開文宣，顯有違法之虞，若該文宣被判定是「偽造、變造的公文書」，依刑法211條，可處一年以上7年以下有期徒刑。

王育敏表示，法務部對自身logo遭冒用，第一時間不加以澄清，蔡清祥還在國會上說「能原諒的話就原諒，已經向作圖者表達立場，他們也已經改變，拿掉logo了」，國民黨質疑難道違法行為改回來，就不用究責了？身為法務部長，對於執法的標準竟可以如此寬鬆？「蔡清祥身為法律人竟帶頭違法，發言嚴重失格，應該出面為袒護罷韓團體的說法公開道歉，以正視聽！」

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