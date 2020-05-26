警未婚妻「酒後狂潑油」想燒宿舍！他值勤完回家傻眼　警槍還差點被搶

▲台南員警未婚妻酒後想放火輕生，還想搶走警用手槍，遭當場逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

舒姓女子為台南佳里分局後營派出所傅姓員警的未婚妻，2019年11月29日晚間於傅男宿舍喝酒，卻因酒後情緒不穩打算輕生，持葵花油潑灑牆壁，甚至想點火燃燒建築物，所幸傅男及時阻止才沒釀禍，孰料，舒女見傅男洗手時，還想把對方手槍搶走，當場被傅男逮捕。

判決指出，舒女當晚住在傅男宿舍並飲酒，卻在隔日早晨情緒不穩想要輕生，先是拿起葵花油對著宿舍牆壁、大門狂潑，拿起打火機想點火，剛好被值勤結束返回的傅男撞見，手上的打火機隨即被奪下，孰料，她見傅男要洗掉手上油漬時，居然想取走傅身上的警槍，不過她沒有得逞，反遭傅男當場壓制逮捕，拉扯過程傅男的無名指也因而受傷。

►躺著看海耍廢

舒女酒測吐氣酒精濃度為每公升1.17毫克，事後她也主動坦承犯行，另外，根據佳里警分局指出，目前兩人已分手，並沒有繼續交往。

法官認為，舒女與傅男不理性溝通，還以酒後預備放火、取走警槍宣洩情緒，法紀觀念淡薄，且放火一事恐對公共安全危害，考量舒女身心狀況後，台南地院依預備放火燒燬現供人使用之住宅、強制未遂罪，分別判舒女3個月、拘役30日，得易科罰金，全案仍可上訴。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

「市民先把錢寄放在店家」 韓國瑜推「寄助高雄」活動...幫小商家度過難關

總裁「談公事」狂摸女友姊…自曝：我老實不會亂來！她爆哭「X頭都碰到」



覺得被護理師刁難！女工友怒嗆「跟她同歸於盡」 帶汽油+打火機衝醫院自焚

