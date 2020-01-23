女酒醒驚見自己被撿屍…下身全裸！運將瞎辯：她心臟不好「脫褲能透氣」

▲計程車司機蕭男未如實載喝醉的香香返家，反而先把她載去摩鐵休息，趁機脫她褲子，事後還辯稱是為讓她透氣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

計程車司機蕭姓男子與在酒吧工作的香香（化名）認識多年，基於安全考量，香香搭車返家都會固定聯絡暱稱「Uncle」的蕭男。2018年1月凌晨，香香因工作完已喝醉全身無力，便叫Uncle來載，不料她隔日睡醒後發現自己人在摩鐵，褲子遭扒光下體裸露，氣得向蕭男提告。法院審理時，蕭男辯稱脫褲是為讓香香透氣，最後雙方以22萬達成和解。

據判決，蕭男是香香長期配合的計程車司機，兩人認識多年，每次香香下班喝醉酒，都會叫Uncle（蕭男暱稱）來載她回家。2018年1月3日凌晨，香香因上班時酒喝多了，無力醉趴在店內吧檯，老闆娘好心用她手機幫忙呼叫Uncle。不料香香上車後，蕭男見她喝的爛醉，已不醒人事，便以休息為由帶她入住附近摩鐵，一進房便順手脫下她的褲子及內褲，讓她下體裸露。

清晨6點多香香請醒後，發現自己躺在摩鐵，下半身完全赤裸，且蕭男躺在床的另一側，驚覺有異，迅速穿上衣服要求蕭男馬上載她到蘇姓友人家。蘇女得知事發經過後，連忙通知香香的黃姓男友，黃男氣憤找蕭男出來談判，不料雙方談判未果，香香立即向警方報案。

台南地院一審時，蕭男否認犯行，他辯稱接香香時，因聽到抬香香出來的人表示，「她心臟不好」，他擔心將香香送回家沒人照顧會出問題，所以才把香香載至摩鐵休息，至於脫褲子，只是單純是要讓香香透氣，他沒有做任何踰矩的事，隨後再表示，雙方合作那麼久了，他只是盡護送義務，兩人沒有其他特殊情誼。

法官認為，如果蕭男真的擔心香香身體安危，應該將她送到附近醫院，讓她獲得更妥當的照顧，合理懷疑蕭男將香香載至摩鐵的動機不單純。二審台南高分院審理時，蕭男改口坦承犯行，允諾賠償22萬元希望和解，法官見他態度轉好，在香香同意給予緩刑後，依乘機猥褻罪判他有期徒刑8月，緩刑3年，並應接受4場法治教育。

至於香香質疑下體遭侵犯一事，因刑事局鑑定未在女生外陰部與陰道深處採得精子細胞，也未檢測出任何男性DNA，這部分欠缺證據，故無法對蕭男懲處。

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