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晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉...專情代表竟上榜

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渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有4個男生交往後還喜歡跟別人搞曖昧。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

藝人羅志祥跟前女友周揚青分手鬧得沸沸揚揚，意外爆出半夜三四點道晚安後，竟還跟其他女生發生關係，也被網友戲稱是「時間管理大師」。陸媒《第一星座網》就來分享，十二星座中哪4種星座容易不甘寂寞，會一邊跟戀人道晚安，同時還會跟別的人曖昧？一起來看看吧！

1.獅子座
獅子對談感情沒有信心，他們擔心可能簡單的一個爭執、猜忌，就把自己奉獻已久的感情付諸流水，所以自尊心高的他們會謹慎的跟一個人在一起，同時和另一個對象曖昧。如此一來，即使獅子被分手了，也有另一個備胎，讓自己不會傷得太重。

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2.射手座
射手座雖然朋友很多，但也把感情看得很重。當朋友、情人不在身邊的時候，他們會很容易感到寂寞，只要一個人待在家裡，就會被孤獨感吞噬。他們需要隨時跟別人分享，需要一起感受開心跟難過，如果這時候對方不在，射手就會想要再多找一個人排解內心的空虛。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲射手座容易感到孤獨，需要有人陪。（圖／翻攝自pixabay）

3.牡羊座
牡羊座跟射手座一樣，都是朋友多的類型。但牡羊座婚後安定不下來，他們喜歡跟別人保持曖昧的感覺，他們本性享受著刺激跟新鮮感，也會一直找異性聯絡。牡羊認為，婚後每天都跟一個人互動，這樣的生活真得很無趣，也許他們不會真的劈腿，但會很享受與他人的互動感。

4.天蠍座
雖然天蠍座常被歸類在專情的一方，但最主要是看天蠍座願不願意定下來。他們喜歡交往後的安心感，同時又享受著跟其他人聯絡的刺激感，而他們總帶著些許的神秘感，所以完全不愁異性。除非遇到他心目中對的那個人，才能讓浮動的天蠍定下來，否則在那之前，他們什麼都想體驗看看。

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