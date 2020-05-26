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美批准售台魚雷　陸國防部：台獨死路一條「民進黨必須被釘在恥辱柱」

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▲▼美批准售台魚雷　陸國防部：台獨死路一條「民進黨必須被釘在恥辱柱」。（圖／翻攝陸國防部）

▲陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝陸國防部）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國務院近日批准對台出售18枚MK-48重型魚雷，大陸國防部發言人吳謙在兩會期間受訪表示，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，「搞『台獨』就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。」

吳謙指出，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

▼解放軍近來活動頻繁。（圖／CFP）

▲▼解放軍。（圖／CFP）

吳謙提到，民族復興、國家統一是人心所向、大勢所趨，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不接受「九二共識」，妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，這種行徑有悖民族大義，嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

吳謙表示，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡，「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

吳謙強調，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

大陸今年軍費增長6.6％，吳謙表示，近一段時間以來，中國在國家安全領域面臨著一些新的風險挑戰，從國際看，霸權主義、強權政治時有抬頭，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，「可以說，天下並不太平。」

吳謙進一步指出，從國內看，安全威脅多元復雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上越走越遠，國土安全和海外利益也都面臨著一些現實的威脅，「在國家安全問題上，我們必須要有一個清醒的頭腦，要做到居安思危，有備無患。」

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