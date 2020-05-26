「數位人民幣」展開測試　人行行長易綱：正式發行尚無時間表

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國人民銀行行長易綱在兩會期間表示，「數字人民幣」（數位人民幣）研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試。不過，易綱也提醒，試點測試並不意味著正式落地發行，「數字人民幣」的正式推出尚沒有時間表。

易綱近日接受《中國金融》採訪時指出，數字經濟是全球經濟增長日益重要的驅動力，法定數字貨幣的研發和應用，有利於高效地滿足公眾在數字經濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推國家數字經濟加快發展。

易綱提到，人民銀行較早開始法定數字貨幣的研究工作，2014年，成立專門團隊，開始對數字貨幣發行框架、關鍵技術、發行流通環境及相關國際經驗等問題進行專項研究；2017年末，經批准，人民銀行組織部分實力雄厚的商業銀行和有關機構共同開展數字人民幣體系（DC／EP）的研發；DC／EP在堅持雙層運營、現金（M0）替代、可控匿名的前提下，基本完成了頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。

易綱表示，數字人民幣的研發工作正遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。

但易綱也強調，目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數字人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。