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北車大廳禁坐！知情人曝過去「實際用途」：動線是沿著四邊在走

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▲網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝，下同）

▲網友號召民眾坐爆北車大廳的情景。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者康心禹／綜合報導

交通部台鐵局為因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，還傳出「永久不開放」的禁令，更有網友們號召大家「坐爆北車大廳」以示不滿。對此，就有民眾認為，「北車大廳本來就不能坐，到底在吵啥？」更有專業網友指出，其實那塊大廳本來就不是設計給民眾走動的路線。

原PO在PTT以「北車大廳不能坐，到底在吵啥？」為題發文表示，他真的覺得很無言，不能坐就不能坐阿，那裡本來就是大家經過的地方，到底坐在那邊幹嘛？封起來就封起來阿，還不是因為一群自以為很有想法的人，硬要去那邊聚集，才需要封起來，「大廳不能坐就是歧視移工，那不就間接說明都是移工坐在那邊了嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出後引發熱烈討論，許多網友紛紛認同表示，「一堆人擋路製造髒亂，已經影響原本旅客的權益了」、「移工要聚集應該安排更適當的場所」、「推，這和特定族群無關，大家都不要坐」、「問題在移工習慣超級差，那邊本來就是讓人通過的」、「要抗議怎麼可以坐在那擋路」、「建議誠品地下街也不能坐」。

也有民眾指出，「其實那塊大廳本來就不是設計給民眾走動的路線，以前那塊是售票大廳跟服務中心，民眾根本不穿越中間走來走去，動線是沿著那塊的『四邊』在走的」、「會說中間那塊是動線的，大概沒有經歷過以前的台北車站年代吧？」

不過也有網友認為，「現在售票處就在大廳兩側，中間空間就是動線，是在哈囉？」、「問題是現在是動線你擋在那裡走個屁」、「到底有多愛坐地板啦？到底？不要偽正義以為自己在幫移工爭取權利，以為臺鐵剝奪你們的自由，那裡是車站，不是你家、用途更不是交誼廳！」

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