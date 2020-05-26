Apple、Google疫情接觸追蹤API已報到　台灣尚未開啟功能

▲目前已可在iPhone當中找到Apple、Google所合作研發的疫情接觸追蹤API。（圖／Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple與Google先前共同合作研發的疫情接觸追蹤API已經隨著最新版的iOS與Android作業系統更新，而悄悄進駐各用戶的手機當中；雙方所提供的技術並不是立即可使用的App，而是API的技術支援，必須要搭配個地區政府單位是否用意採用技術，並在官方App當中加入。

《ETtoday新聞雲》記者目前已可在iPhone手機當中（已更新為iOS 13.5版本）找到COVID-19暴露紀錄功能。使用者只要點選「設定」、「隱私權」、「健康」後即可找到。

在iPhone當中COVID-19暴露紀錄功能預設為關閉，不過記者在進一步點入後，系統顯示著「您所在的地區無法使用」，顯示出台灣用戶尚未能使用這項功能。不過台灣用戶未能使用的原因，可能在於目前尚未有台灣政府單位的官方App採用這項API，因此無法開啟。

在進一步點入功能說明後，頁面當中寫道，這項API在開啟後會使用用戶裝置中的「藍牙識別碼」，用以紀錄用戶在什麼時間點出現在哪一個地點，並且會進一步記錄下藍牙訊號強度（越接近訊號就越強）。

若是某一用戶被檢測為陽性之後，已串連這項API的App就會自動通知可能曾經接觸過的用戶。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招