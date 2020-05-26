　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本外務大臣茂木敏充25日參加參議院決算委員會時，就台灣無法參加世界衛生大會（WHA）一事，直接點名譚德塞。茂木敏充表示，「作為WHO的秘書長應該可以決定是否邀請觀察員參加WHA吧？說直接一點，就應該找他們來啊。」相關言論也被認為是在公開指責「親中」的譚德塞。

根據《朝日新聞》報導，茂木在決算委員會上提到，「像台灣這樣，在公共衛生領域上擁有一定成果的地區，廣泛地分享他們的知識是非常重要的。」雖然譚德塞先前曾表示，是否邀請台灣與會需要經過會員國的同意，但茂木敏充強調，作為秘書長明明就可以決定是否以觀察員的身分邀請台灣參加大會，呼籲譚德塞能發揮「領導能力」。

▲▼世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

事實上，針對台灣無法獲邀出席WHA，日本政府官員已多次替台發聲。厚生勞動大臣加藤勝信19日上午透過視訊在WHA上發表演說時表示，集結全球各種資訊與知識是非常重要的事，各國應該參考台灣等地區在公共衛生上的成就，就算是為了防止全世界的感染擴大，也要不應讓特定地區被遺忘，因而出現「地理空白」。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
這項徵兆是警訊！醫曝「11生活習慣」猝死機率飆高
女學生控教授性侵大逆轉！火辣錄音檔曝光　她嬌羞：你捏捏我吧
獨／吳朋奉「我一定要顧好身體，好好照顧媽」　月花5萬給老母…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣未獲邀參加WHA　日媒：國際社會莫大的損失！

川普最愛「羥氯奎寧」遭WHO暫停試驗　巴西仍執意要用！

惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

聽見「主人垂死遺言」！鸚鵡在籠內學舌狂喊…成命案證詞

稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

疫情趨緩開始解禁　英相強生：英格蘭商店6/15全面開業

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

台灣未獲邀參加WHA　日媒：國際社會莫大的損失！

川普最愛「羥氯奎寧」遭WHO暫停試驗　巴西仍執意要用！

惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

尚比亞3名中國人遭殺害焚屍　非洲仇中情緒高漲

聽見「主人垂死遺言」！鸚鵡在籠內學舌狂喊…成命案證詞

稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

「戴口罩可能是有5歲癌症兒」　美州長數度哽咽：別淪為政治工具

疫情趨緩開始解禁　英相強生：英格蘭商店6/15全面開業

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

法甲成五大聯賽唯一停賽　里昂主席氣炸寫信向政府陳情復賽

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市　新竹以南全面警戒雷擊強陣風

在家就能動！韓網爆紅「本命減肥法」　粉絲做到哭：想改擔主唱了啦

「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％

月子中心花費要女生AA？　她1句「生產也AA阿」神打臉：剪會陰你就同時剪！

法鬥誤食「超常見植物」中毒　穿鼻胃管住院1周仍離世

想喝思樂冰靠地圖就能找到！店家張貼走入歷史公告⋯小七駁：還是有賣

吳朋奉「外省人卻說流利台語」！　原因有洋蔥：喜歡就是喜歡

小資族月繳房租「不如買房」？網神回：寧願投資也不當房奴

LIVE／自由買賣最快6/1解禁「口罩大廠電話被打爆」　指揮中心14時說明

國際熱門新聞

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

安倍：病毒確實是從中國擴散

淫魔富豪遺產130億　上百人搶認親

真人動森！3名日男「自我隔離」定居無人島1個月

禁慾3年只為「婚前守貞」女友　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

莫斯科槍戰20分鐘　疑殯葬業糾紛

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！他：高一點就沒事

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

WSJ：港版國安法讓美國陷入兩難

武漢實驗室「蝙蝠女」研究病毒16年　出聲警告世界

慘跟控制狂夫隔離！她「頭套塑膠袋」窒息慘死

更多熱門

相關新聞

林鄭月娥：香港機場6/1起恢復轉機

林鄭月娥：香港機場6/1起恢復轉機

香港特區政府26日上午舉行行政會議，特首林鄭月娥宣布，6月1日起，香港國際機場將適度恢復轉機服務，不過，她強調這不涉及入境香港。另外，先前被要求停業的卡拉OK、夜店和夜總會、浴室、派對房間（Party Room）等，將可在5月29日恢復營業。

德甲多特蒙德27日午夜交手拜仁

德甲多特蒙德27日午夜交手拜仁

世衛暫停羥氯奎寧臨床試驗　台灣個案「兩成出現副作用」

世衛暫停羥氯奎寧臨床試驗　台灣個案「兩成出現副作用」

強生：英格蘭商店6/15可全面開業

強生：英格蘭商店6/15可全面開業

國旅鬆綁⋯首階段防疫旅遊明開跑

國旅鬆綁⋯首階段防疫旅遊明開跑

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19WHAWHO世界衛生組織世界衛生大會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面