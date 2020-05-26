稱無權邀台出席WHA　日外相再嗆譚德塞：你不是秘書長嗎？

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本外務大臣茂木敏充25日參加參議院決算委員會時，就台灣無法參加世界衛生大會（WHA）一事，直接點名譚德塞。茂木敏充表示，「作為WHO的秘書長應該可以決定是否邀請觀察員參加WHA吧？說直接一點，就應該找他們來啊。」相關言論也被認為是在公開指責「親中」的譚德塞。

根據《朝日新聞》報導，茂木在決算委員會上提到，「像台灣這樣，在公共衛生領域上擁有一定成果的地區，廣泛地分享他們的知識是非常重要的。」雖然譚德塞先前曾表示，是否邀請台灣與會需要經過會員國的同意，但茂木敏充強調，作為秘書長明明就可以決定是否以觀察員的身分邀請台灣參加大會，呼籲譚德塞能發揮「領導能力」。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

事實上，針對台灣無法獲邀出席WHA，日本政府官員已多次替台發聲。厚生勞動大臣加藤勝信19日上午透過視訊在WHA上發表演說時表示，集結全球各種資訊與知識是非常重要的事，各國應該參考台灣等地區在公共衛生上的成就，就算是為了防止全世界的感染擴大，也要不應讓特定地區被遺忘，因而出現「地理空白」。

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