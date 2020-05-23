詐騙集團「騙到一半笑場」：等等重打給你　5千人笑哭「新手上路多包涵」

▲ 新手詐騙集團講到一半笑場了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

電話詐騙事件層出不窮，各種奇葩詐騙話術都有。一名網友就透露，他日前遇到的詐騙集團超不專業，除了搞錯他的姓氏，講到一半還笑場，令他哭笑不得。

「現在詐騙當我新手包嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前接到詐騙集團的電話，無奈對方聽起來技術十分不純熟。

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原PO指出，詐騙集團先是把他的姓氏搞錯，「我姓葉不姓蔡」，接著還稱他月初下單了一支iPhone，但是工讀生卻誤刷成20支，要他去銀行操作，老梗手法讓人一聽就識破。

▲對方利用iPhone訂單進行詐騙。（示意圖／記者邱倢芯攝）

更可笑的是，詐騙集團講到這裡竟然「笑場了」，原PO還聽到電話那頭有個聲音說「要重打」，對方接著才對他說「不好意思等等打給你」，讓他滿頭問號，「我到底聽了三小？」

網友們看完紛紛笑噴表示，「笑場真的是太瞎了」、「他是不是也覺得20支很荒謬」、「蔡葉不分，可憐哪」、「客訴他不專業」、「我有次還安慰對方『妳慢慢說不要緊張』」。

還有人要原PO多包涵，畢竟新手上路，需要一點時間熟悉工作內容，「在新人訓練啦」、「沒有人生下來就會，同理心好嗎」、「人家第一次騙人有點緊張」。

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