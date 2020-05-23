　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙集團「騙到一半笑場」：等等重打給你　5千人笑哭「新手上路多包涵」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 新手詐騙集團笑場 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 新手詐騙集團講到一半笑場了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

電話詐騙事件層出不窮，各種奇葩詐騙話術都有。一名網友就透露，他日前遇到的詐騙集團超不專業，除了搞錯他的姓氏，講到一半還笑場，令他哭笑不得。

「現在詐騙當我新手包嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前接到詐騙集團的電話，無奈對方聽起來技術十分不純熟。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，詐騙集團先是把他的姓氏搞錯，「我姓葉不姓蔡」，接著還稱他月初下單了一支iPhone，但是工讀生卻誤刷成20支，要他去銀行操作，老梗手法讓人一聽就識破。

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲對方利用iPhone訂單進行詐騙。（示意圖／記者邱倢芯攝）

更可笑的是，詐騙集團講到這裡竟然「笑場了」，原PO還聽到電話那頭有個聲音說「要重打」，對方接著才對他說「不好意思等等打給你」，讓他滿頭問號，「我到底聽了三小？」

網友們看完紛紛笑噴表示，「笑場真的是太瞎了」、「他是不是也覺得20支很荒謬」、「蔡葉不分，可憐哪」、「客訴他不專業」、「我有次還安慰對方『妳慢慢說不要緊張』」。

還有人要原PO多包涵，畢竟新手上路，需要一點時間熟悉工作內容，「在新人訓練啦」、「沒有人生下來就會，同理心好嗎」、「人家第一次騙人有點緊張」。

►過期票券復活了！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉！

ET快訊
獨／新北鬧區驚見「燃料棒」　幅射超標高達3000微西弗
羅志祥7000字懺悔催情成功？周揚青爆悄刪「不復合留言」　網
畫面曝！碩士生偷拍她裙底　美女教師怒轉頭：你惹錯人了
大學生也能拿紓困金！教育部擬計畫補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

嚴重車禍！急診醫勸拔管「癱瘓一輩子」　妻堅持救卻尷尬了...過來人揭黑暗面

螺絲起子國際學生創作影展競賽　崑大視訊系奪金螺絲等4大獎收穫滿載

連日大雨釀災！18尖山路樹倒塌　消防人員急鋸樹開道

詐騙集團「騙到一半笑場」：等等重打給你　5千人笑哭「新手上路多包涵」

高屏溪濁度飆高　南水局啟動伏流水因應

大學生也有紓困金！家人失業、打工遭資遣　教部擬補助計畫

台灣「最美護理師」真面目曝！傲人奶球+圓潤翹臀...46萬網暴動

5歲檢疫妹Call：阿姨，我想喝牛奶！護理師憶「抗疫趣事」暖笑了

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

嚴重車禍！急診醫勸拔管「癱瘓一輩子」　妻堅持救卻尷尬了...過來人揭黑暗面

螺絲起子國際學生創作影展競賽　崑大視訊系奪金螺絲等4大獎收穫滿載

連日大雨釀災！18尖山路樹倒塌　消防人員急鋸樹開道

詐騙集團「騙到一半笑場」：等等重打給你　5千人笑哭「新手上路多包涵」

高屏溪濁度飆高　南水局啟動伏流水因應

大學生也有紓困金！家人失業、打工遭資遣　教部擬補助計畫

台灣「最美護理師」真面目曝！傲人奶球+圓潤翹臀...46萬網暴動

5歲檢疫妹Call：阿姨，我想喝牛奶！護理師憶「抗疫趣事」暖笑了

11個懷孕徵兆，妳中了嗎？

露天座位超放鬆！南投新開唯美咖啡廳　乳酪藍莓水果塔太罪惡

什麼？入境不用14天隔離　大聯盟最新草案讓國際球員困惑

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

運動員收入排行　大坂直美年收3740萬美元居女選手之冠

他和男友相愛30年「勇敢向前妻兒子出櫃」　#TaiwanCanLove全球看得到

台中最美庭園餐廳！猶如置身森林裡的用餐環境　2人就可吃無菜單料理

中職／羅力出場就是穩　美媒盛讚「中職克蕭」

獨／新北市鬧區資源回收廠驚見「燃料棒」　幅射達3千微西弗！警消急拉封鎖線

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

生活熱門新聞

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

韓自豪退水快　手比「3」神回

豪大雨彈轟4縣市　滯留鋒南移北部喘息2天

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

醫學系爆冷　一校缺額27人

23日停班停課一覽　高屏6區停班課

一張圖曝高屏雨彈轟炸！鄭明典說話了

大學生也有紓困金！教部擬補助

曾是蘿莉⋯結婚十年活成「大哥的大哥」

【ICU醫生陳志金1】他是馬來西亞超級學霸　念台大醫學系「因為學費最便宜」

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

成大新冠肺炎檢疫站打烊：最快樂的停業

列車狀強回波　造成致災性降雨

更多熱門

相關新聞

穿雨衣吃鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫加料

穿雨衣吃鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫加料

近日全台遭雨彈襲擊，濕冷的天氣最適合吃熱騰騰的鍋物。一名網友日前在火鍋店目擊有客人「穿著雨衣吃飯」，不僅把地板弄濕容易發生危險，拿取醬料時雨水也滴進食材裡，相當不衛生。貼文一出，網友們也都大嘆母湯。

死女友不公開交往！他翻電腦醒了：世紀工具人

死女友不公開交往！他翻電腦醒了：世紀工具人

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！

下班吃飯飄過淡淡硫磺味！他一抬頭懵了

下班吃飯飄過淡淡硫磺味！他一抬頭懵了

惡鄰闖舊家「挖光植物」　囂張嗆：沒什麼大不了

惡鄰闖舊家「挖光植物」　囂張嗆：沒什麼大不了

關鍵字：

詐騙集團新手爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

曾之喬爆有孕了！華研正式回應　

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面