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英首相愛將堅持不離職　記者會還原18天行蹤

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▲▼英國首相強生的資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）成為記者會主角。（圖／路透）

▲康明茲（Dominic Cummings）成為記者會主角。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦25日專電

英國首相強生的資深幕僚康明茲（Dominic Cummings）依舊不願因為在疫情期間開車400多公里到父母家而辭職，他今天親身上陣召開記者會。政府幕僚成為記者會主角相當罕見。

康明茲的去留連續3天搶佔媒體版面，他下午出面召開記者會回答質問。記者會在唐寧街花園內舉行，可不時聽到抗議群眾在外鳴笛抗議。媒體砲火猛烈，康明茲依舊堅稱不會辭職，稱所做一切合法，不後悔自己的決定。

康明茲在長達1個多小時的記者會中，鉅細彌遺交代事件經過，表示他在3月27日先得知強生（Boris Johnson）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），接著接到妻子電話，稱她病得很重，無法照顧4歲兒子，他立刻趕回家。

康明茲說，他想到若自己也倒下，誰來照顧兒子，因此決定前往英格蘭北部城市杜倫（Durham）的父母家。父母家有一棟小屋可以讓夫妻倆隔離，也有姪子、姪女願意幫忙採買日用品、照顧兒子。接下來的隔離期間，他都待在父母家中。

他進一步解釋，有民眾於4月12日在距離杜倫約50公里的巴納德城堡（Barnard Castle）看到他和家人，那是因為他在結束隔離、長途開車回倫敦之前，「想要先試試看能不能開短途」，因此帶著家人開車到巴納德城堡附近，也下車透透氣，但周圍沒有其他人，也沒有和任何人接觸。有一名民眾認出他，雙方只有隔著距離打招呼。

康明茲也否認媒體報導他在4月19日回到杜倫，聲稱自己結束隔離、13日回到倫敦後，就一直待在倫敦。

媒體詢問康明茲，在決定開車去杜倫之前，是否曾經徵詢強生意見。他表示，他不會大小事都去問首相，他認為自己的決定合理且合法。媒體追問，他是否曾經詢問鄰居是否可以幫忙，他則回答，由於姪子、姪女願意幫忙，他不願意麻煩鄰居冒著被感染的風險來幫忙。

至於跑去巴納德城堡「試車」，他則解釋是和妻子討論後，為了確保自己的「視力」沒有受病毒影響，能順利開車回倫敦才這麼做。「我不是去觀光，我也沒有去城堡。」

但康明茲承認，他確實應該早一點發布聲明，說明事件原委。他也否認享有特權，表示「我不認為我有何不同，不認為我有一套規則，其他人遵守另一套」。他表示對做過的事情不感到後悔，但坦承「許多人或許不會同意」。

康明茲表示，對於許多民眾的怒火，他不覺得意外，但辯稱自己當時處於「非常複雜、棘手的情況」。

儘管許多保守黨議員呼籲康明茲辭職，但強生昨天親上火線替他辯護，外相拉布（Dominic Raab）與內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）今天也在推特表明支持，希望重點能回到防疫。

另外，根據政府數據，英國的2019冠狀病毒疾病疫情新增121起死亡病例，累計病故人數達到3萬6914人。

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