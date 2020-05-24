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陸生模擬「解放台灣」激戰　陸網大讚熱血...台灣人看完笑了：了不起

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▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面，後方還有揮手的蔡英文總統畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸媒體「艦船知識」日前聲稱24小時內就可解放台灣，引起各界關注。四川美術學院學生日前也公佈了18張擬真彩圖，模擬解放軍攻下臺灣的畫面，讓許多大陸網友熱血沸騰。台灣軍武粉專轉載之後，台灣網友卻不買帳。

大陸網友「野生灰熊」17日在微博公佈了18張「台獨大禮」，選在蔡英文總統就職演講後公佈，「這是我們川美學生為表達對台獨勢力所不齒而創作的專題創作」。並且從作品發佈即日起，放棄持有此作品的版權，作品將以公共版權形式向社會發佈，授權免費使用，轉載，上傳個人社群軟體，和商業行為的權力。

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

18張擬真形象圖中可見，解放軍在台灣路面進行激烈槍戰，出動坦克車、手持火箭炮等攻擊，更從直升機空降，襲擊台灣總統府、國軍等地；最後還掛上紅布條，「莫聽妖言惑眾 兩岸攜手共創未來」、「藍綠內鬥無休止 經濟停滯二十年 轉移矛盾有一天」...等投誠宣傳。

看了照片之後，許多大陸網友興奮不已「幹得好！讓人看了熱血沸騰！我正在製作一個統一臺灣的遊戲，希望能在統一前完成」、「丟掉幻想準備打仗」、「細節透露出用心，太痛快啦」、「真不覺得會有這樣的血戰……估計最多幾個大節點拿下，對方就會喪失抵抗意志」、「好棒！投誠方便麵都有」。

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

台灣軍武粉絲專頁「台海軍情員」22日也在臉書轉發，「很狂！四川美術學院學生（微博用戶@野生灰熊）拍攝製作18張解放軍武統台灣奪島形象圖，模擬解放軍登島後攻陷國軍營區、接受國軍投降、激烈巷戰等場景」。

台灣網友看了以後紛紛留言討論，「中國人真的是意淫世界第一的民族，了不起」、「中國人最厲害就那張嘴，跟這傢伙一樣」、「作品不錯，但僅限於畫」、「真正的戰術是沒戴口罩吧」、「哈哈哈，不知道為啥，我看了這種反而不會生氣，只會覺得可笑而已」、「應該會去藥房吧？」。

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

▲四川美術學院學生模擬解放軍登島攻陷台灣畫面。（圖／翻攝自野生灰熊微博，下同）

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