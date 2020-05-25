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全世界唯一軍階！金正恩親筆簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

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▲▼北韓領導人金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩現身主持中央軍事委員會會議。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

北韓領導人金正恩24日主持第七屆中央軍委會第四次擴大會議，親筆簽署7份晉升命令書。其中，朝鮮人民軍總參謀長朴正天獲封「次帥」軍銜，成為全軍目前唯一晉升「次帥」的高級軍事指揮官。

綜合韓媒報導，金正恩2日出席肥料廠開工儀式後，再度「神隱」20多天，引發各界臆測。不過，金正恩24日主持會議，並簽署7份晉升命令，宣示進一步強化砲兵部隊的打擊能力，以嚇阻外在的軍事威脅，徹底破除病危傳言。

▲▼全世界唯一軍階！金正恩親筆簽晉升令　這位大將獲封「次帥」。（圖／路透社）

▲金正恩親筆簽晉升令，朴正天（紅圈處）獲封「次帥」。（圖／路透）

值得注意的是，現任總參謀總長朴正天獲封「次帥」。有韓媒分析，朴正天是炮兵出身，官拜陸軍大將，兼任火箭炮的炮兵局長，去年9月出任總參謀長時，就已打破總參謀長多出自野戰軍團的慣例。

如今朴正天再度高升，不僅側面反映出金正恩的用人習慣，也與這次會議宣示加強砲兵力量息息相關，顯見砲兵部隊在軍隊的地位大幅提升，未來可能會有更多出身砲兵的軍官擔任要職。

按照北韓現行軍銜體制，「次帥」不分軍種，介於元帥、大將之間，地位類似蘇聯的「軍兵種主帥」，肩章不僅繡著一顆大金星，正中央還鑲崁北韓國徽，是全世界獨一無二的軍階。

▲▼北韓軍階表。（圖／翻攝自微博、中工網）

▲北韓軍階表，次帥軍銜僅次於金正恩（元帥），介於大將與元帥之間。（圖／翻攝自微博、中工網）

事實上，早在金正恩今年3月9日親赴前線視察時，就有媒體注意到朴正天的「特殊地位」。當時官媒朝鮮中央通訊社在新聞稿中強調，「金正恩在哨所親自向總參謀長朴正天下達戰鬥指示，並在觀摩訓練後表示非常滿意。」

從朝中社釋出畫面可見，金正恩在掩體後方持望遠鏡視察，現場只有朴正天一人單獨陪同，不如以往的大陣仗，也沒有大批軍官跟隨，似乎早為這次晉升埋下伏筆。

▲▼1月試射2次！　金正恩趴沙丘大讚滿意：砲兵威力就是北韓軍隊的威力。（圖／路透）

▲金正恩今年3月視察砲兵火力，與朴正天一同待在掩體後方。（圖／路透）

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