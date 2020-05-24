黨說可以放！北韓「人民革命軍」建軍節指定為公休日：符合抗日精神

▲北韓領導人金正恩主持勞動黨中央軍事委員會會議。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒《朝中社》24日早晨報導金正恩親自主持朝鮮勞動黨第7屆第4次擴大會議，宣示擴充核武與軍備，並選出李炳哲（리병철）為軍委會副委員長；而黨媒《勞動新聞》則報導，高層指定未來每年的4月25日為公休日。

北韓最高人民委員會議常任委員會5月20日下達政令，將4月25日的朝鮮人民革命軍創建紀念日指定為國家公休日，「隨著朝鮮人民革命軍建軍，我國人民終於擁有一支由史上最優秀領導人率領的軍隊，此後開啟了打導帝國主義侵略、守護民族尊嚴和自主權的朝鮮革命光榮史。」

據悉，金日成主席於1932年4月25日創建朝鮮人民革命軍，是一支由勞工、農民、青年學生等組成的抗日武裝軍事組織，北韓指定該日為國家公休日，符合今年官方在「正面突圍戰」下所提出的抗日精神脈絡。

▲金正恩2017年視察人民軍部隊。（圖／達志影像／美聯社）

除了朝鮮人民革命軍的建軍節，北韓的正規軍隊「人民軍」之建軍節在每年的2月8日，源自1948年2月8日的首次閱兵。

韓媒《News1》分析，金日成時代是將「朝鮮人民革命軍」的創建日期訂為建軍節；金正恩掌政後，2018年在政治局的決定下，分別將人民革命軍、人民軍的創建紀念日各視為建軍節。

►北韓官員指定私運「辛拉麵」闖關 結果貨車遭海關遣返

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】