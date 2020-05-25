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爭小吃麵店　台南狂夫「開車衝撞」鋸子亂砍！還潑油小16歲妻子

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▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成2人受傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

62歲鄒姓男子與越南籍妻子因小吃店經營發生糾紛，竟涉嫌駕車衝撞店面，並持鋸子割傷妻子、潑灑汽油，消防隊派員將受傷的吳女及友人阮氏女子送醫，2人均無生命危險。警方則逮捕鄒嫌帶回調查，並查扣所使用車輛，由鑑識人員蒐證，全案偵訊依殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇，違反家暴法等罪嫌法辦。

▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救，新營分局派員查處。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救，新營分局派員查處。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局25日下午3時13分據報，新營區中山路發生轎車衝撞小吃店造成3人受傷，119出動新營及柳營消防分隊趕至現場，將受傷的46歲老闆娘越南籍吳氏女子及友人阮氏女子送醫急救，所幸2人均無生命危險，目前在醫院住院救治中。因發現有濃濃汽油味，消防人員馬上出水防護，避免發生火警意外。

▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救，新營分局派員查處。（圖／記者林悅翻攝）

台南市新營警分局指出，原本由62歲鄒姓男子承租經營的越南小吃麵店，約於2019年改由其越籍配偶吳氏承租經營，但吳女不讓先生介入經營，甚至不讓其進入，25日再度因經營問題雙方起爭執，他一氣之下駕駛自小客車開車衝撞小吃店，造成阮氏友人受傷，還隨手拿起一把鋸子砍吳女，造成大量出血。

此外，警消在現場聞到濃濃汽油味，疑似有潑灑汽油情事，警方為避免引燃火勢，通知消防隊到場灑水戒備，並將傷者送往醫院救治，當場將鄒嫌逮捕、帶回調查，並查扣所使用車輛，起獲一支有血跡的鋸子及汽油桶，由鑑識人員詳加蒐證。

▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救，新營分局派員查處。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新營區中山路，下午傳出有轎車衝撞小吃店，造成3人受傷，台南市消防局據報出動消防人員前往現場搶救，新營分局派員查處。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，吳女今年的5月19日，因家暴問題有前往新營分局申請家暴令，警方有依規定受理申請並陳報，這對夫婦平日感情不睦，因感情與經營、財務上的糾紛，才引爆這場駕車衝撞小吃店的暴力事件。全案偵訊依殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇，違反家暴法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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