徵收大麥關稅報復澳？　陸商務部：貿易救濟調查只有一起

▲大陸向澳洲徵收大麥關稅，反傾銷稅與反補貼稅兩項高達80.5%。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人民代表大會今（25日）舉行第二場部長通道，關於18日大陸商務部發佈終裁公告，開始徵收澳洲大麥相關反傾銷稅和反補貼稅，外界解讀與中澳雙邊關係的惡化有關。大陸商務部長鍾山回應，「大陸對於採取貿易救濟措施是慎重的、克制的，大陸與澳洲建交以來，發起的貿易救濟調查只有這一起。」

目前，外界認為中方採取反制手段，徵收從澳洲進口大麥的反傾銷、反補貼。對此， 鐘山表示，首先大陸對澳洲進口大麥啟動反傾銷、反補貼調查，是依法採取的措施。調查時間是2018年底，現在是裁決時間，調查過程中廣泛聽取利益相關方意見，也保障雙方企業的權益。

▲大陸商務部長鍾山說，澳洲對大陸發起的貿易救濟調查有100起。（圖／翻攝 人民日報）

鍾山說，調查機關對該案件進行為期一年半的調查，調查發現，澳洲對大麥存在補貼、存在傾銷，而且對大陸產業造成嚴重損害。例外，大陸對於採取貿易救濟措施是慎重的、克制的，大陸與澳洲建交以來，發起的貿易救濟調查只有這一起。

鍾山進一步說明，同期澳洲對大陸發起的貿易救濟調查有100起，在今年內疫情蔓延背景下就有3起。今年以來，大陸沒有對任何一個國家發起貿易救濟調查，在疫情蔓延背景下，呼籲世貿組織成員國團結抗疫，慎用貿易救濟措施。