提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

▲時力立委陳椒華臨時提案中，將台灣政府稱為「台灣當局」。（合成圖／ETtoday資料照、王浩宇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委陳椒華25日於財政委員會上臨時提案，內容竟將矮化台灣政府地位稱為「台灣執政黨當局」，引發桃園市議員王浩宇、台北市議員游淑會連番砲轟。對此，陳椒華已在臉書致歉，並感謝大家的指教。

陳椒華臨時提案指出，針對中共強力推動《港版國安法》，「台灣執政黨當局」將會更激及完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助；而這份提案也有民進黨立委高嘉瑜的連署簽名。

然而，內容中稱呼台灣政府為「台灣執政黨當局」引發爭議。王浩宇在臉書批評，「是在Hello？」只有中共才會使用「台灣執政黨當局」來稱呼台灣政府。作為執政黨立委，在立院提案資料使用中共方面對台稱謂，還以為是陳玉珍、吳斯懷？無論是刻意還是太不小心，「我覺得時代力量跟高嘉瑜，都應該出面道歉。」

游淑慧也在臉書砲轟，稱蔡英文是領導人叫做矮化，那自稱「台灣當局」算什麼鬼？中華民國的立法委員，含執政黨的立委，在立法院的提案和連署，居然自稱「台灣執政黨當局」，時代力量的立委提案，民進黨的立委連署，是吃到大陸口水嗎？台灣價值直接扣到負！

▲時力立委陳椒華臨時提案，稱台灣政府為「台灣執政當局」，引發議論。（圖／王浩宇臉書）



對於提案內容稱呼所引發的爭議，陳椒華隨即在臉書發文說明，原提案中「台灣執政黨當局」用語顯有不妥，於此跟大家致歉。

對於提案內容，陳椒華解釋，因總統蔡英文在粉絲頁發文，提及港澳條例已有相關的規範，因此，希望為政府未來能夠有更多能量足以承接住追求自由與民主價值的香港人，原提案要求陸委會能夠依港澳條例第18條編列預算，依照既有職權履行各部會的職責。

陳椒華也說，本案在委員會討論時，建請「總統府」編列預算、最後再改為「行政院研議」，截圖並非最終版本。另，此提案有一友黨委員簽署後撤簽，並未成案送出。

對於用詞不當引發爭議，陳椒華感謝各位的批評與指教，也會繼續努力，也呼籲各界一起來撐住香港、撐住民主。

▲時力立委陳椒華。（資料照／記者湯興漢攝）